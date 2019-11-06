Синоптики Коми ЦГМС: «Снегопад в Сыктывкаре продлится до вечера»

Адский снегопад в столице Коми стал неожиданностью для его жителей и автомобилистов. Как следствие — разгребание машин из снежных завалов вместо утреннего кофе. Однако синоптики Коми ЦГМС еще вчера предупреждали об опасном природном явлении.

- По нашим расчетам снегопад продлится примерно до 16 часов вечера. Потом его интенсивность уменьшится. Ночью снегопад прекратиться и начнется похолодание до минус 10-15 градусов вплоть до выходных. Но это кратковременное похолодание, после которого следует ждать волны тепла, - рассказали «КП» в Коми ЦГМС.

Отметим, что сегодня не повезло не только Сыктывкару, но и другим южным районам Коми — они оказались в эпицентре непогоды. В Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском районах и Сыктывкаре - сильный мокрый снег (6-19 мм), местами очень сильный снег (20-35 мм) за 12 часов. В Койгородском, Сысольском районах - сильное отложение мокрого снега (35 мм и более). Хуже всего Прилузском районе — там выпадет 56-80 мм.

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