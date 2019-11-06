Историк Михаил Рогачев: «За Шиес надо бороться, чтобы власть считала нас гражданами»

«Шиес: мусор не пройдет» - с таким блокбастерским слоганом экоактивисты приглашают на согласованный митинг против против возведения мусорного полигона на границе Коми и Архангельской области. Он состоится 9 ноября в 13:00 в Мичуринском парке Сыктывкара. Известный учёный-историк, кандидат исторических наук и общественный деятель Михаил Рогачев делится мнением, почему стоит пожертвовать парой часов в выходной и прийти на митинг.

- Борьба за Шиес — это уже не только борьба за экологию, за будущее наших детей. Это борьба за то, чтобы считать нас гражданами, за то, чтобы власть и бизнес, связанные с этой властью, не решали наши проблемы без нас. Это борьба за наши гражданские права, в конце концов, - отметил Михаил Борисович.

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну. В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента. В последнее время над Шиесом сгустились тучи — крепнут слухи о том, что стройка будет возобновлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приглашение на митинг 9 ноября 2019 года. Михаил Рогачёв..9 ноября 2019 г. в 13.00 в Мичуринском парке состоится митинг против строительства мега-полигона на ст. Шиес.

Активист Иван Иванов:«Пока не вижу разумных шагов со стороны власти»

Председатель Комитета спасения Печоры считает, что силовики намеренно провоцируют экоактивистов (подробности).