2019-11-06T15:22:06+03:00
Общество

Историк Михаил Рогачев: «За Шиес надо бороться, чтобы власть считала нас гражданами»

Протестное мероприятие состоится в Мичуринском парке 9 ноября в 13:00
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото портала Мой СыктывкарФото портала Мой Сыктывкар
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«Шиес: мусор не пройдет» - с таким блокбастерским слоганом экоактивисты приглашают на согласованный митинг против против возведения мусорного полигона на границе Коми и Архангельской области. Он состоится 9 ноября в 13:00 в Мичуринском парке Сыктывкара. Известный учёный-историк, кандидат исторических наук и общественный деятель Михаил Рогачев делится мнением, почему стоит пожертвовать парой часов в выходной и прийти на митинг.

- Борьба за Шиес — это уже не только борьба за экологию, за будущее наших детей. Это борьба за то, чтобы считать нас гражданами, за то, чтобы власть и бизнес, связанные с этой властью, не решали наши проблемы без нас. Это борьба за наши гражданские права, в конце концов, - отметил Михаил Борисович.

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну. В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента. В последнее время над Шиесом сгустились тучи — крепнут слухи о том, что стройка будет возобновлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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