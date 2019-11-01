Эколог Нина Ананина о митинге 9 ноября: «Нужно, чтобы каждый встал с дивана и выразил свое мнение»

В Сыктывкаре 9 ноября пройдет акция протеста против строительства «мусорного» полигона на станции Шиес. Активисты снова соберут людей в Мичуринском парке. Одна из активисток и известный в Коми эколог Нина Ананина уверена, что на этот митинг придет столько же людей, сколько и на нашумевшую акцию протеста, которая прошла в июне.

— Считаю, что на митинг, который пройдет 9 ноября, придет не меньше людей, чем на прошлый митинг в июне. С самого начала протеста на Шиесе нам говорили, что ничего не изменится, что бы мы ни делали. Все построят, свалке быть. Простые люди своими действиями остановили стройку на девять месяцев. Нужно, чтобы каждый из нас понял свою ответственность, встал с дивана и выразил свое мнение. Как другие узнают, с чем мы не согласны? Надо говорить не только на кухне, но и своим присутствием на митингах, убеждает Нина Ананина.

Напомним, что митинг против появления так называемого экотехнопарка на Шиесе, который состоялся в Сыктывкаре 2 июня, собрал по разным данным от пяти до восьми тысяч человек. Новая акция протеста пройдет 9 ноября в Мичуринском парке в 13 часов.

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