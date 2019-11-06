2019-11-06T15:30:00+03:00
Общество

Воргашорский подросток, неудачно ограбивший магазин, пройдет психиатрическую экспертизу

Его уже арестовали на два месяца
Дарья ЮДИНА
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Скриншот из видео с ограблениемСкриншот из видео с ограблением
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Недавно в воркутинском Воргашоре произошло курьезное ограбление. 14-летний подросток, размахивая пневматическим пистолетом, попытался вынести деньги из магазина косметики. В отношении него уже возбудили уголовное дело. В скором времени юный гангстер пройдет стационарную психиатрическую экспертизу в Сыктывкаре, с помощью которой определят, вменяем ли подросток или нет. Сейчас он находится в воркутинском следственном изоляторе. Местный суд удовлетворил ходайтайство следователей и избрал незадачливому гангстеру меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Напомним, что на прошлой неделе в воркутинском поселке 14-летний мальчик ворвался в магазин косметики с пневматическим пистолетом в руках. Он угрожал продавщицам и требовал отдать деньги из кассы. Но сотрудницы перехитрили школьника, он ушел из магазина ни с чем. По факту несостоявшегося ограбления возбудили уголовное дело, ведется расследование. Мальчик может получить реальный срок: несмотря на то, что ему всего 14 лет, он подлежит уголовной ответственности по статье, по которой возбуждено уголовное дело. За разбой с применением оружия 14-летний подросток может лишиться свободы на срок до десяти лет.

Следственный комитет Коми сообщил, что юный грабитель до инцидента уже состоял на учете в полиции. В школе он учится по индивидуальному плану.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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