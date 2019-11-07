2019-11-07T12:36:55+03:00
Общество

«Приучайте власть договариваться с народом»: правозащитник Игорь Сажин о митинге 9 ноября в Сыктывкаре

Протестное мероприятие состоится в Мичуринском парке 9 ноября в 13:00
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Кирилла Штейна/портал «7х7»Фото Кирилла Штейна/портал «7х7»
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В Мичуринском парке Сыктывкара уже в эту субботу, 9 ноября, пройдет согласованный митинг против строительства самого большого в Европе мусорного полигона на станции Шиес. Напомним, что она находится всего в 90 километрах от Сыктывкара! Известный правозащитник Игорь Сажин поделился в специальном видеообращении мнением, почему на митинги ходить надо.

- Почему необходимо ходить на все эти публичные акции по защите Шиеса? Потому что мы должны приучить власть к тому, что если они принимают какое- либо решение, касающиеся нас, то они должны хотя бы начать с нами договариваться, информировать нас, обсуждать с нами. Нельзя просто так принять решение и сказать людям — живите с принятыми нами решениями. Нет! Все, это время кончилось. Решения должны согласовываться с населением. Ходите на митинги, приучайте власть к тому, чтобы она начинала с нами договариваться, - отметил Игорь Валентинович.

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну. В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента. В последнее время над Шиесом сгустились тучи — крепнут слухи о том, что стройка будет возобновлена.

Приглашение на митинг 9 ноября 2019 года. Игорь Сажин..9 ноября 2019 г. в 13.00 в Мичуринском парке состоится митинг против строительства мега-полигона на ст. Шиес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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