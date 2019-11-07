2019-11-07T14:55:47+03:00
Общество

Число аварий в Сыктывкаре выросло в два раза из-за льда и адского снега

Вчерашний снегопад своего рода рекордсмен
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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В среду, 6 ноября, в столице Коми резко увеличилось количество ДТП – было зафиксировано почти в два раза больше аварий, чем в другие дни.

- За сутки оформили 14 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими. Во вторник — 15 ДТП (был гололед). Больше в два раза, чем в обычные дни, - рассказала «КП-Коми» начальник отделения по пропаганде БДД в Сыктывкаре Ирина Рубцова

ГИБДД Сыктывкара просит жителей города с осторожностью перемещаться на авто по городу. Во время сложных метеорологических условий не следует превышать скорость, совершать опасные и необдуманные маневры, обязательно помнить о соблюдении дистанции.

Кстати, синоптики говорят, что вчерашний снегопад своего рода рекордсмен. В последний раз такая непогода обрушилась на столицу Коми 27 лет назад — в 1992 году. Тогда за сутки выпало 17, 5 мм осадков, а за 12 часов 6 ноября этого года — 19 мм.

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Они еще вчера предупреждали об опасном природном явлении (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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