2019-11-07T15:27:54+03:00
Общество

Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон

МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС»
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Фото предоставлено «Мегафоном»Фото предоставлено «Мегафоном»
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Теперь смотреть статистику звонков клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра бизнесмены Республики Коми могут с экрана смартфона. МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа уже доступна в Play Market и App Store.

По данным оператора, «Виртуальной АТС» чаще всего пользуются торговые и строительные компании. Жители Коми чаще ямальцев применяют такие «облачные» технологии.

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.

«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», – прокомментировал запуск приложения Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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