Сирота из Сыктывкара покоряет фэшн-индустрию Санкт-Петербурга

Уроженец Сыктывкара Василий Кочанов покоряет фэшн-индустрию северной столицы. Он уже стал лицом нескольких брендов. Даже успел засветиться в рекламе известного питерского магазина деловой одежды. Как не имеющему связей парню из столицы Коми удалось стать моделью в Санкт-Петербурге? Василий рассказал об этом «КП-Коми».

Василий Кочанов — сирота, он воспитывался в детском доме имени Католикова. После 9-го класса парень отучился в колледже, затем отслужил в армии и вернулся в Сыктывкар. Правда, в столице Коми он не задержался. Через две недели после приезда парень перебрался в северную столицу. Даже особо вещей собирать не пришлось — их почти и не было. Интересно, что Василий никогда не был в Санкт-Петербурге, но его это не пугало, а наоборот подстегивало.

- Первые полгода жил в общежитии, работал продавцом, затем старшим продавцом. Мою работоспособность заметили, предложили выгодную должность — получил одну из руководящих должностей в клининговой компании. Уже потом я снял квартиру и переехал в свои апартаменты, - отметил парень.

Фотограф - Дмитрий Шматов

У Василия и в мыслях не было становится моделью, он считал, что попасть в фэшн-сферу необычайно сложно. Однако мода как будто сама выбрала скромного сыктывкарца.

- Заказал фотосессию для себя, просто хотелось иметь качественное снимки. Фотограф вдруг интересуется: «А вы случайно не модель?» Так мне говорили несколько раз. Я задумался, а почему мне задают такие вопросы? - делится Василий.

Эти мысли подогрели интерес к необычной работе. Тут как тут знакомый фотограф, который поделился группой в соцсетях, где публикуют объявления о поиске моделей и актеров. Василий создал портфолио и решил попробовать себя в новой ипостаси — откликался на объявления, но получал отказ за отказом. Но он не отчаивался и продолжал рассылать портфолио.

- Я поставил себе конкретную цель - пробиться в эту сферу. В итоге, в апреле этого года меня пригласили на фотосессию. Потом снова полились отказы, но они уже не действовали депрессивно. Я просто шел дальше, - рассказывает Василий.

Сначала парень чувствовал себя перед камерами неловко. Теперь же он позирует легко и непринужденно.

- Суета, жесткий график, целый день на ногах, бесконечные переодевания. Да, это настоящая работа, и да, она отнимает много сил и времени, - рассказывает парень.

Фото из архива героя статьи

Чуть больше месяца назад Василий оставил должность в клининговой компании и целиком сфокусировался на фэшн-индустрии. Многие крутили пальцем у виска, но парень в своем выборе не сомневался.

- Сейчас я самостоятельно рассылаю портфолио. Иногда я работаю несколько дней без передышки, иногда несколько дней сижу без работы дома, заполняя заявки. Пропала стабильность, но это не печалит. Работа мне нравится, - говорит экс-сыктывкарец.

Василий не думает оставаться в модельной индустрии. Парень мечтает стать актером, он уже пробует свои силы в рекламе и в массовых сценах в кино. Сыктывкарец уверен, что все возможно, главное — желание.

- Хочу стать профессиональным актером и моделью. Недавно получил роль в короткометражном фильме. Верю в лучшее. Если ты работаешь, то тебя замечают. Это и есть дорога в будущее, - подытожил сыктывкарец.

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