2020-05-21T20:49:00+03:00
Общество

Коронавирус может спровоцировать отток населения в Коми

Правда, не такой сильный, как в других регионах
Дарья ЮДИНА
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Коронавирус может спровоцировать отток населения в КомиКоронавирус может спровоцировать отток населения в Коми
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Кризис, вызванный коронавирусом и падением цен на нефть, ускорит отток работающих россиян из экономически слабых регионов в более сильные, предупредили аналитики Moody's. Об этом пишет РБК.

Прежде всего рискуют потерять население Чувашия, Башкирия, Самарская, Омская и Нижегородская области. По данным Росстата, уровень среднедушевых денежных доходов населения в этих регионах в 2019 году был ниже среднего уровня по стране (35,25 тыс. руб. в месяц).

Ключевыми характеристиками для оттока трудоспособных граждан (в том числе занятых в секторе услуг), по оценкам экспертов, обладает также Республика Коми. Из этой же группы Ханты-Мансийский АО и Красноярский край. Но развитие инфраструктуры и региональные программы поддержки экономики в трех регионах будут способствовать повышению спроса на рабочую силу и сглаживанию миграционного оттока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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