В Коми с 29 мая снимут часть ограничений

С 29 мая Коми выйдет на полный первый этап снятия антикоронавирусных ограничений. Радостную новость сообщил врио губернатора Владимир Уйба в очередном видеообращении.

Несмотря на то, что второй день подряд в республике фиксируют антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом, 29 мая в Коми снимут часть ограничений благо, коэффициент распространения коронавируса у нас меньше единицы. Разрешат работать магазинам, продающим непродовольственные товары, химчисткам, прачечным, салонам красоты, парикмахерским.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 28 мая.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 28 мая 00:54 - о переходе с 29 мая к первому этапу снятия ограничительных мер 03:49 - о проведении парада Победы в Коми 04:37 - о встрече с ректором УГТУ 05:54 - поздравление с Днём пограничника

Правда, есть несколько условий. Во-первых, площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м. Во-вторых, у магазина должен быть отдельный вход. В-третьих, количество покупателей в зале должно быть ограниченным: один человек на четыре квадратных метра. В-четвертых, обязательны маски и перчатки.

Владимир Уйба призвал соблюдать антикоронавирусные правила. Иначе республика может повторить судьбу других регионов, где после первого этапа снятия ограничений через неделю происходил всплеск новых случаев заражения и жесткий откат к прежнему режиму.

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