«Там даже что-то взрывается»: сыктывкарцы сообщают о сильном пожаре
Сыктывкарцы сообщают о серьезном пожаре в группе «Моя Эжва». Очевидцы утверждают, что полыхает производственная база в Човью.
Видео Анастасии Опариной.
Столб дыма такой большой, что его видно даже в Эжве и Зеленце. Также люди говорят о том, что на месте пожара «даже что-то взрывается».
Фото Анастасии Опариной
Фото Владимира Груздова
Подробности происшествия пока выясняются.
Фото Елены Кармановой
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ИСТОЧНИК KP.RU