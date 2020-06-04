2020-06-04T20:19:14+03:00
Общество

«Там даже что-то взрывается»: сыктывкарцы сообщают о сильном пожаре

Дым видно даже из Эжвы
Дарья ЮДИНА
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Вот такой снимок сделали в Эжве. Фото Юлии КазаченкоВот такой снимок сделали в Эжве. Фото Юлии Казаченко
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Сыктывкарцы сообщают о серьезном пожаре в группе «Моя Эжва». Очевидцы утверждают, что полыхает производственная база в Човью.

Видео Анастасии Опариной.

Столб дыма такой большой, что его видно даже в Эжве и Зеленце. Также люди говорят о том, что на месте пожара «даже что-то взрывается».

Фото Анастасии Опариной

Фото Анастасии Опариной

Фото Владимира Груздова

Фото Владимира Груздова

Подробности происшествия пока выясняются.

Фото Елены Кармановой

Фото Елены Кармановой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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