«Там даже что-то взрывается»: сыктывкарцы сообщают о сильном пожаре

Сыктывкарцы сообщают о серьезном пожаре в группе «Моя Эжва». Очевидцы утверждают, что полыхает производственная база в Човью.

Видео Анастасии Опариной.

Столб дыма такой большой, что его видно даже в Эжве и Зеленце. Также люди говорят о том, что на месте пожара «даже что-то взрывается».

Фото Анастасии Опариной

Фото Владимира Груздова

Подробности происшествия пока выясняются.

Фото Елены Кармановой

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