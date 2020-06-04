2020-06-04T20:02:20+03:00
Общество

Жителей Вуктыльского района во время распутицы будут перевозить на аэросанях

Люди смогут добираться до пункта назначения без проблем
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Жителей Вуктыльского района в межсезонье будут возить на аэровездеходеЖителей Вуктыльского района в межсезонье будут возить на аэровездеходе
Изменить размер текста:

Жителей Вуктыльского района в межсезонье будут перевозить аэросанях. Этот вопрос общественники района обсудили с врио главы Коми Владимиром Уйбой. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

В некоторые населенные пункты Вуктыльского района добраться на машине можно только зимой. А осенью и весной, когда дороги превращаются в кашу, до них не доедешь. Так, из-за распутицы в село Дутово месяц не могли привезти материалы для строительства школы-сада.

Аэровездеход может частично решить проблему транспортной доступности, считают жители района. Владимир Уйба пообещал решить вопрос с аэросанями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре застопорилась очистка рынка такси от нелегалов, водители негодуют

Соглашение, которое позволит освободить рынок от водителей без лицензии, не работает до сих пор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
Осторожно, новые схемы фишинга в e-commerce!
В городах и районах Коми появятся «Сады памяти»
Фестиваль «Сыктывкарса тулыс» перенесли на осень
В Сыктывкаре идёт борьба с борщевиком
Июнь в Коми будет теплым
Житель Петербурга намеревался продать в Коми 5 килограмм гашиша
Жительнице Сыктывкара провели тест на беременность прямо в суде
Более трети россиян планируют сэкономить на отпуске в этом году
В Сыктывкаре капитально отремонтируют 86 домов
«Ростелеком» в СЗФО открывает «зеленый коридор» для операторов связи
На пожаре в Сыктывкаре спасли 12 человек
Заседание по апелляции на меру пресечения экс-мэра Инты Ларисы Титовец отложено
В Воркуте зафиксирован рекордный прирост зараженных за сутки
Погода в Коми 4 июня
В Корткеросском районе поиски пропавшего мужчины закончились печально
В Усть-Куломском районе медведи вышли к людям
Жительница Инты похитила почти 400 тысяч рублей
Юлия Белорукова рассказала о беременности и тренировках
В Сыктывкаре приступили к перекладке ливнёвки по Октябрьскому проспекту
Житель Усть-Кулома убил соседку. И спокойно лёг спать.
В Сыктывкаре мерседес пытался "убежать" от ГИБДД