Жителей Вуктыльского района во время распутицы будут перевозить на аэросанях

Жителей Вуктыльского района в межсезонье будут перевозить аэросанях. Этот вопрос общественники района обсудили с врио главы Коми Владимиром Уйбой. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

В некоторые населенные пункты Вуктыльского района добраться на машине можно только зимой. А осенью и весной, когда дороги превращаются в кашу, до них не доедешь. Так, из-за распутицы в село Дутово месяц не могли привезти материалы для строительства школы-сада.

Аэровездеход может частично решить проблему транспортной доступности, считают жители района. Владимир Уйба пообещал решить вопрос с аэросанями.

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