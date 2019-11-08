Более 100 тысяч человек подписали петицию за спасение парка «Югыд ва» в Коми

Около 103 тысяч человек подписали петицию о спасении коми национального парка «Югыд ва» от золотобытчиков. Подписи собирал «Гринпис России». Собранные подписи хотят отправить в администрацию президента.

Напомним, что Минприроды России хотело отдать 50 тысяч га в парке «Югыд ва» для организации золотодобычи компанией «Голд минералс». Это собирались сделать под видом расширения территории парка за счет включения в него малоценных с природной точки зрения участков с юга. Комитет спасения Печоры и жители Коми обратились по этому поводу к правозащитникам. Ситуацию под контроль взяли Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и Генпрокуратура страны. Сотрудники правоохранительного органа сообщили, что национальный парк «Югыд ва» входит в границы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому любые изменения его границ и режима возможны только с согласия международной организации. Сейчас золотодобыча в «Югыд ва» запрещена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В парке «Югыд ва» запретили добывать золото

Ситуацию контролирует Генпрокуратура (подробности)