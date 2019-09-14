В парке «Югыд ва» запретили добывать золото

В национальном парке «Югыд ва» запретили изымать земли и добывать там золото. Об этом сообщили в пресс-службе Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

К правозащитникам обратились жители близлежащих населенных пунктов, а также Комитет спасения Печоры, заяившие о недопустимости изъятия земель. По их сведениям, готовится постановление правительства России, согласно которому планируется исключить из парка около 50 тысяч га в северной, наиболее ценной и привлекательной для туристов части парка для организации там добычи золота компанией «Голд минералс». Это собирались сделать под видом расширения территории парка за счет включения в него малоценных с природной точки зрения участков с юга.

Попытки изъятия земель парка для того, чтобы вести там промышленную деятельность, длятся почти с самого его создания в 1994 году. Однако, все эти попытки признаны судом незаконными.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно требовал от России прекратить любую промышленную деятельность в границах объекта всемирного наследия и отозвать лицензию на добычу золота на территории парка. Однако, эти решения систематически не выполняются. Это может привести к переводу объекта в список всемирного наследия, находящегося под угрозой уже в следующем году.

Совет по правам человека обращался к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой организовать проверку по факту действий и решений Минприроды России, противоречащих законодательству. Главу надзорного ведомства попросили принять меры, направленные на прекращение изъятия земель нацпарка и отмену незаконно выданной лицензии на право пользования недрами.

Из Генпрокуратуры пришел ответ. В письме отметили, что ведомство контролирует соблюдение законодательства. Так управление ФССП по Коми выдало руководству ЗАО «Голд Минералс» предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, выразившееся в том, что компания не передала землю национальному парку. Кроме того, Роснедра приостановили действие лицензии, незаконно выданной «Голд Минералс» на добычу золота в парке.

В Генпрокуратуре сообщили, что национальный парк «Югыд ва» входит в границы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому любые изменения границ и режима национального парка возможны только по согласованию с этой международной организацией.

После обращения Совета Гепрокуратура взяла под контроль соблюдение законодательства в национальном парке «Югыд ва». Кроме того, Совет будет продолжать добиваться прекращения действия лицензии, а также прекращения любых действий, направленных на изъятие земель нацпарка.

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