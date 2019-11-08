2019-11-08T14:38:12+03:00
Общество

Выставка с виртуальной реальностью и поэтический концерт: афиша на выходные в Сыктывкаре

Подборка интересных событий с 8 по 10 ноября
Дарья ЮДИНА
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Афиша на выходные с 8 по 10 сентября обещает теплый спокойный отдыхАфиша на выходные с 8 по 10 сентября обещает теплый спокойный отдыхФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Будни на этой неделе были короче, чем обычно: всего и четыре рабочих дня — и в Сыктывкаре снова выходные! Афиша с 8 по 10 сентября обещает теплые и спокойные выходные, которые помогут сбросить напряжение. Поэтический концерт, постановка Театра оперы и балета для детей, «Литературная мафия» по вселенной «Гарри Поттера» — есть из чего выбирать. Мы поможем определиться с планами: ищите событие на свой вкус в афише.

ЧТО: Театр оперы и балета согреет сыктывкарцев во время холодных выходных детским мюзиклом «Свистопляска в тридевятом царстве». На следующей неделе горожан порадуют премьерой балета «Золушка» на музыку легендарного композитора Сергей Прокофьева. А завершит неделю ещё одна постановка для детей — опера-сказка «Кошкин дом». Билеты на все постановки можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: Мюзикл «Свистопляска в тридевятом царстве» — 10 ноября в 11 часов; балет «Золушка» — 15 ноября в 18 часов 30 минут и 16 ноября в 18 часов; опера-сказка «Кошкин дом» — 17 ноября в 11 часов.

ЧТО: В столицу Коми приедет Анна Сеничева — бард, поэтесса и член Российского союза писателей. На её концерте будет много стихов и душевности. Входной билет на одного будет стоить 900 рублей, а на двоих — 1500 рублей.

ГДЕ: Отель «Сыктывкар», конференц-зал (Коммунистическая улица, 67).

КОГДА: 9 ноября в 17 часов.

ЧТО: Интересное предложение для фанатов «Гарри Поттера»: в это воскресенье пройдет «Литературная мафия» по мотивам любимой многими саги. Участники игры смогут не только примерить роли из классической «Мафии», но и превратиться в Гермиону Грейнджер или Альбуса Дамблдора на время.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 10 ноября с 16 часов.

ЧТО: Национальная галерея выходит на новый уровень: недавно там открылась выставка цифрового искусства с применением технологий виртуальной и дополненной реальности «Третья реальность. Сыктывкар». Посетители увидят работы петрозаводского уличного художника Андрея Птицына, в которых традиционное искусство сочетается с виртуальным миром. ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: Все выходные, с 10 до 18 часов.

ЧТО: Театр из Санкт-Петербурга «ТриЧетыре» покажет спектакль «Разноцветная книга» для детей с нарушениями зрения. Ребята станут полноценными участниками спектакля. Каждый маленький зритель перед началом спектакля получит рельефно-графическую программку, а сама действо «покажут» с помощью тифлокомментариев и тактильного реквизита.

ГДЕ: Центральная городская детская библиотека (Коммунистическая улица, 69).

КОГДА: 13 ноября в 10 и 12 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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