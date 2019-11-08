2019-11-08T17:22:38+03:00
Общество

Сыктывкарские полицейские сопроводили машину с годовалым малышом до больницы, где ему спасли жизнь

Благодаря сотрудникам ДПС ребенок вовремя получил медицинскую помощь
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото МВД по КомиФото МВД по Коми
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Сыктывкарские инспекторы ДПС организовали сопровождение машины, чтобы спасти больного ребенка. О неравнодушных полицейских рассказала пресс-служба региона.

Сотрудники дорожно-патрульной службы – Даниил Лыюров и Григорий Челпанов — несли службу на пересечении улиц Интернациональная и Энгельса, когда к ним подбежал взволнованный мужчина. Он рассказал, что его годовалый ребенок болен, его нужно вести в больницу, но каждая минута на счету.

Полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы и сопроводили автомобиль с больным ребенком через заторы и пробки до Республиканской клинической детской больницы.

Малыш вовремя получил медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. Благодарный отец обратился в полицию, чтобы инспекторов ДПС отметили за неравнодушие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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