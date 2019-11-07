Пропавшего в Турции уроженца Сыктывкара ищут местная полиция и волонтеры

В Турции пропал 25-летний уроженец Сыктывкара Никита Васильевский. Вот уже седьмой день он не выходит на связь с родными. Вчера к поискам парня подключились местная полиция и волонтеры.

- После того, как мама Никиты обратилась в российское консульство в Анталии, к поискам племянника подключилась турецкая полиция, - рассказала «КП-Коми» тетя пропавшего Елизавета Кызьюрова.

Действительно, генеральное консульство России в Анталье направило запрос в компетентные органы Турции с просьбой установить местонахождение гражданина России, пишет ТАСС. Волонтеры российской диаспоры в Турции тоже начали поиск пропавшего.

Напомним, что Никита родился в Сыктывкаре. Он является гражданином РФ, но уже много лет живет с мамой в Германии. Молодой человек отправился отдыхать в Турцию один, планировал с друзьями, но они не смогли составить ему компанию. Парень жил в отеле города Сиде, который находится в 75 километрах от Антальи. С 1 ноября он не выходит на связь с родными. Работники отеля проверили номер Никиты — он пуст, а все его личные вещи на месте.

Родные и близкие пропавшего нуждаются в помощи волонтеров, которые живут в Сиде или близлежащих городах. Если вы знаете, кто может помочь в поисках, сообщите тете пропавшего.

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