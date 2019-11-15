Концерт Олега Митяева и премьера «Золушки»: чем выходные будут радовать сыктывкарцев

Погода на этой неделе потрепала сыктывкарцам нервы своими непредсказуемыми выходками. Предлагаем восстанавливать нервные клетки прекрасным. Так, в Театре оперы и балета покажут премьеру — балет «Золушка» на музыку легендарного Сергея Прокофьева. Познакомиться с творчеством иностранных художников и дизайнеров можно в «Револьт-центре». За новыми знаниями можно отправиться в Нацмузей Коми, где стартует программа «ЭтноБайки». Музыкальных пилюль будет сразу две — выступление Олега Митяева и акустический концерт группы «Один на кухне». Выбирайте и предвкушайте приятный отдых , а подробности ищите в нашей афише событий с 15 по 17 ноября.

Театр оперы и балета приготовил для своих зрителей премьеру "Золушки". Фото с сайта театра

ЧТО: Театр оперы и балета покажет первую премьеру этого сезона балет «Золушка». В один из дней показа выступит специально приглашенная солистка Кремлевского балета Алина Каичева. Детей порадуют оперой-сказкой «Кошкин дом». А на следующей неделе в Сыктывкар с джазовым концертом приедет финалист проекта «Первого канала» «Голос 60+» Сергей Манукян. Билеты на концерт и постановки можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая, 32).

КОГДА: Балет «Золушка» — 15 ноября в 18 часов 30 минут и 16 ноября в 18 часов; опера-сказка «Кошкин дом» — 17 ноября в 11 часов; концерт Сергея Манукяна — 19 ноября в 19 часов.

Увидеть работы иностранных художников можно в "Револьт-центре". Источник: https://vk.com/revoltcentre

ЧТО: В «Револьт-центре» открылась выставка «Relate North-2019. Традиции и инновации в образовательном пространстве искусства и дизайна». В экспозицию вошли работы российских, финских, американских, шведских, норвежских, исландских, английских и американских художников и дизайнеров. На выставке будут представлены как живопись, так и инсталляция, графика, видео и дизайн-проекты.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: Все выходные, с 10 до 20 часов ежедневно.

ЧТО: Сыктывкарские ребята из группы «Один на кухне» зарядят на хорошие выходные своей музыкой. Концерт будет акустическим. Стоимость билета 100 рублей.

ГДЕ: «Barrel pub» (Первомайская улица, 83).

КОГДА: 15 ноября в 18 часов 30 минут.

ЧТО: На выходных в Сыктывкаре выступит известный бард и артист Олег Митяев. На концерте он нет только исполнит не только любимые народом хиты, которые заставят погрузиться в приятную ностальгию. Также артист представит новый альбом «Никому не хватает любви»

ГДЕ: Коми республиканская филармония (Улица Ленина, 61).

КОГДА: 16 ноября в 19 часов.

ЧТО: Сегодня в Нацмузее Коми начнет работать программа «ЭтноБайки». Сыктывкарцы, посещая её сеансы, смогут больше узнать о финно-угорских народах. В музее будут показывать анимационные картины, снятые Эстонским нацмузеем и нашим национальным музеем. После просмотра ученые помогут зрителям расшифровать скрытые смыслы картин.

ГДЕ: Национальный музей Коми (Коммунистическая улица, 2).

КОГДА: 15 ноября в 18 часов.

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