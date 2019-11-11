Нет - многоэтажкам, да - зонам отдыха. Сыктывкарцы просят доработать изменения в генплан города

В Сыктывкаре прошли общественные слушания проекта изменений в Генплан столицы - документ рассчитан до 2039 года. В начале встречи представитель научно-проектного института пространственного планирования «ЭНКО» Светлана Малинина напомнила, что генеральный план столицы был принят 10 лет назад - в 2009 году. С тех пор изменилось много норм, законов, схем территориального планирования, положений градостроительного кодекса - обновленный генплан все эти перемены предусмотрел и вобрал в себя. Также за 10 лет у горожан накопилось много претензий к градостроительному документу 2009 года - они писали об этом в мэрию, специальная комиссия рассматривала предложения и утверждала их для внесения в генеральный план. Эти изменения и рассматривались на встрече 11 ноября. Мы выделили несколько основных вопросов, которые тревожили горожан.

Городские чиновники изучают презентациюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Что с озеленением, зонами отдыха и социальными объектами?

Активист Станислав Штралер указал, что в генплане говорится об озеленении 280 Га. Но какие участки города украсят деревьями - не ясно, об этом нигде не говорится. «Почему бы не внести в зону озеленения участок Тентюковская-Петрозаводская», - вспомнил он о спорной территории, которую жители Орбиты уже три года мечтают перевести из зоны жилой застройки в зону скверов. Общественник указал, что совсем непонятно будущее улицы Ручейной, которую хотят застроить малоэтажными домами - ни о газоснабжении, ни о строительстве социальной инфраструктуры речь пока не идет. Однако надо бы затронуть эту тему -люди ведь не будут вести детей за тридевять земель в сады и школы.

Активисты говорили о необходимости озеленения и создания дополнительных зон отдыхаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Также активист предложил береговую зону в местечке Кочпон-Чит зарезервировать под набережную. По его мнению, это перспективный район, который будет расти и шириться, а значит людям в будущем нужны будут полноценные зоны отдыха. Горожане же не будут ездить в Кировский парк, чтобы погулять.

Как быть с аэропортом в черте города?

Аэропорт, который находится в черте города, противоречит всем нормам - и градостроительным, и санитарным. Однако генплан не предусматривает его переноса. Об этом можно говорить только в далекой перспективе.

Светлана Малинина смело отвечала на все вопросыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Как отметила проектировщик, в Минэкономразвития России указали, что аэропорт - объект не местного значения, он отсутствует в федеральных программах, деньги на него не выделены, поэтому на вопрос о его переносе поступил отказ.

Почему бы не двигать город в сторону Эжвы?

Заслуженный архитектор России Альберт Ракин отметил, что город должен развиваться, расти и шириться вдоль крупных магистралей. «Почему бы не двигать город в сторону Эжвы, это было бы поступательное движение», - указал он. Ответ оказался довольно прост - «Земли вдоль магистрали находятся в частных руках, договорится с частниками администрации нереально».

- Телега едет впереди лошади. Дали частникам землю, а потом спохватились, - резюмировал архитектор.

Все предложения горожан будет рассматривать специальная комиссияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Транспортную инфраструктуру надо продумывать, а от нее уже плясать. Недавно на месте старого рынка для строительства школы просто изъяли участок у двух собственников. Никто вопросов не задавал. В рамках концепции генплана можно изъять хоть половину города, - дополнил архитектора депутат Илья Богданов.

Многоэтажная застройка в секторе улиц Энгельса, Восточная, Тентюковская, Интернациональная - зачем она вообще нужна?

- Зачем нужно в районе улиц Тентюковская, Интернациональная строить многоэтажные дома? Там уже стоят уютные коттеджи, сложился свой стиль. В случае появления в этом районе многоэтажной застройки, куда пойдут дети учиться? Мы дождемся перегрузки дорог и социальных объектов. Сломается стиль улицы, - отметил житель дома №1 по улице Ленина Игорь Бихерт.

Было много претензий в адрес главного градостроительного документа. Например, горожанка (на фото) живет в доме на улице Ленина. 10 лет назад там было предложено возвести сквер, а ее дом снести. Воз и ныне там, жильцы - в подвешенном состоянииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- С какой целью в этом месте строить многоэтажки. Так одна школа, одна поликлиника, тяжелая развязка, один садик, - вторит ему Алексей Леньков.

Проектировщик Светлана Малинина отметила, что многоэтажная застройка - это не окончательный вариант развития событий.

- Сейчас идет рабочий процесс. Мы генплан еще не утверждаем, мы еще отправим его на утверждение на федеральном уровне. Правила землепользования и застройки не говорят, что мы должны эту зону застроить 14-этажными домами. Когда будут разрабатываться проекты планировки, межевания на эту территорию, то можно будет указать, что застройка противоречит нормативам. Однако это уже следующий этап работы, - отметила проектировщик.

Продление улицы Первомайской до улицы Петрозаводской - может не стоит?

Может не нужно продлевать дорогу улицу Первомайскую до улицы Петрозаводской и улицу Кутузова до улицы Первомайской? - спросили горожане. «Не лучше ли улицу Интернациональную и Карла Маркса сделать односторонними. Это сэкономит деньги в бюджете», - говорит Алексей Леньков.

На встрече было много представителей старшего поколенияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Рассмотреть можно, но все подтверждается проектами, нужно проводить исследования. Что касается улицы Первомайской - город развивается, улица должна быть широкой и транзитной. Естественно, перспектива создания улицы далекая, есть сложности с земельными участками. Но даже многоквартирные дома расположены там таким образом, что в перспективе эту улицу возможно пробить, и она важна, так как решает достаточно много проблем, - отметил главный архитектор города Владимир Рунг. Для закрепления своей мысли он привел в пример Париж - в 1860-х годах это был город узких кривых улиц. Тогда было принято решение пробить лучевые магистрали. Оно оказалось верным, такая планировка сохранятся до сих пор. Пробивать улицы сложно, но важно и нужно, чтобы разгрузить транспортные потоки.

Почему бы промышленные улицы не сделать жилыми?

Общественник Виктор Торлопов предложил увеличить зону Мичуринского парка, для этого перевести производственные зоны под жилую застройку. Конкретное предложение - промышленную Гаражную улицу перевести под жилую застройку, соединить улицу Чкалова с Индустриальной. Октябрьский проспект застроен производственными объектами, можно было бы вывести их за город - «Сыктывкарпиво», «Хлебозавод», например. Улицу Индустриальную тоже, по его мнению, нужно очистить от промышленных объектов. Автовокзал можно перевести на территорию СМЗ или на ж/д вокзал - это много удобнее для жителей города.

На обсуждения пришли и представители молодежиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Надо менять концепцию и работать по изъятию земельных участков, - отметил Торлопов.

- Могу отметить, что некоторые озвученные вами моменты уже предусмотрены. Но вы пришлите ваши предложения, рассмотрим, - говорит Рунг.

Но почему же генплан не работает?

Журналист и общественник Виталий Шахов отметил, что зачастую положения генплана не выполняются. Проектировщик отметила, что вопрос реализации градостроительного документа действительно больной. Поэтому горожанам, недовольным плотной застройкой или озеленением, нужно бороться на стадии обсуждения проектов. Или, например, инициировать свои проекты.

- Можно сделать проект озеленения - экологического каркаса города, который бы решал вопросы параллельно с генеральным планом. Так сделали в Челябинске, - отметила она.

Координатор местного отделения партии ЛДПР Татьяна Кривощекова заметила, что многие положения генплана обсуждают много лет, но никак не воплощаются. Например, троллейбусы.

- Троллейбусы - это опечатка, троллейбусов не будет, - поспешила исправить проектировщица.

- Тем не менее, многое не исполняется, потому что нет сроков исполнения и ответственных, - резюмировала Кривощекова.

- В природе нет ни одного генплана, выполненного на 100 %, - отметила проектировщик.

ВАЖНО

Обсуждения генерального плана пройдут до конца ноября этого года - до этого времени комиссия принимает дополнительные предложения. Горожане еще имеют возможность подать замечания по проекту генерального плана в мэрию.

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