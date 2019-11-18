2019-11-18T14:38:06+03:00
Общество

Стефановская площадь в Сыктывкаре к Новому году превратится в царство Снежной королевы

В столице Коми и в прилегающих поселках появятся десять праздничных городков
Дарья ЮДИНА
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Городок на Стефановской площади посвятят сказке "Снежная королева"Городок на Стефановской площади посвятят сказке "Снежная королева"
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На сайте госзакупок появилась объявление о проведении аукциона, на котором выберут подрядчика для устройства и обслуживания новогодних городков в Сыктывкаре. Всего в столице республики и поселках рядом с ней создадут десять таких городков. В центре города на Стефановской площади городок будет тематическим: он будет посвящен сказке «Снежная королева».

Новогодние городки появятся на Стефановской площади, в микрорайоне Орбита, в местечках Давпон, Сосновая поляна и Лесозавод, в поселке Краснозатонском, Верхней Максаковке, Седкыркеще, Нижнем и Верхнем Чове. Начальная цена контракта — 5,3 млн рублей.

Скриншот из презентации проекта.

Скриншот из презентации проекта.

В конкурсной документации указывается, что подрядчик должен будет в девяти ледовых городках расчистить площадки, установить ёлки, горки, сделать ледовые блоки, смонтировать гирлянды и светодиодные фигуры. Правда, этот перечень работу актуален не для всех мест: в некоторых местах просто поставят елки.

Скриншот из презентации проекта

Скриншот из презентации проекта

Для создания городка на Стефановской площади придется приложить больше усилий. Там в качестве концепции будут использоваться мотивы из «Снежной королевы». На площади организуют несколько зон. Так, в центре установят ледяную фигуру с подсветкой под названием «Трон Снежной королевы». Там можно будет делать фотографии.

Скриншот из презентации проекта

Скриншот из презентации проекта

Вокруг центральной 22-метровой ёлки сделают ограждение в виде ледяных плит с изображением рельефа северного ветра, ледяных кристаллов. В игровой зоне «Маленькие разбойники» будет ледяной лабиринт «Пещера разбойницы» со световыми фигурами лесных зверей:«Зайчик», «Лисичка», «Птички» и «Мышка». В зоне отдыха и релакса «Волшебный сад» уютно-романтичную атмосферу обеспечат светящиеся цветы и деревья со скамейками.

Оформить новогодние городки подрядчик должен будет до 22 декабря.

Напомним, что в Сыктывкаре Кировский парк хотят украсить иллюминацией в виде елочных шаров к Новому году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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