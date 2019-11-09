2019-11-09T16:02:29+03:00
Общество

«НИКА» сразится с «Ростовом» за звание чемпиона России

Матчи состоятся в столице Коми
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Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта КомиФото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми
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Во вторник в среду, 12 и 13 ноября, сыктывкарская «НИКА» на своем поле примет лидера сезона – «Ростов» - в рамках баскетбольной Суперлиги-1 чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

Сейчас сыктывкарки идут на втором месте, уступая гостям лишь одно очко. Предстоящие матчи станут схваткой за первое место. В министерстве отметили, что победитель чемпионата при выходе в «финал четырех» проведет этот финал у себя дома. В «НИКЕ» считают, что «Ростов» - сильнейшая команда, и матчи с ней обещают быть зрелищными. Игроки надеются на победу.

Матчи начнутся в 18.30 в КСЦ «Ренова». В прошлом сезоне в столице Коми команды обменялись победами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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