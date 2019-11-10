В Сосногорске нелегалы из Таджикистана строили вокзал

В Сосногорске обнаружили нарушения исполнения миграционного законодательства при строительстве железнодорожного вокзала. Их выявила местная транспортная прокуратура.

Как передает «Комиинформ», руководитель ООО «ПСК Прозрачный мир» взял на работы троих граждан Таджикистана. Директор заключил с иностранцами договоры на выполнение работ. Однако об этом он не уведомил миграционную службу.

На компанию завели административное дело. Предприятию грозит штраф от 400 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

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