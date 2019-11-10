2019-11-10T17:08:43+03:00
Общество

В Сыктывкаре благоустроят Стефановскую площадь и спуск к бассейну

На инженерные изыскания выделили 619 тысяч
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Фото: пресс-служба администрации СыктывкараФото: пресс-служба администрации Сыктывкара
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В Сыктывкаре проведут аукцион на инженерные изыскания по благоустройству Стефановской площади и ряда других объектов. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Речь идет о трех объектах в центре города и об одном в Орбите. Это мемориальный комплекс «Вечный огонь», бульвар по улице Свободы», Стефановская площадь (сквер у площади до ЦУМа) и спуск к центральному бассейну (с перекрестка улиц Карла Маркса и Коммунистическая). Стоимость контракта – 619 тысяч рублей. Эти деньги выделяются из бюджета Сыктывкара. Аукцион должен состояться 11 ноября. Его объявил департамент финансов администрации Сыктывкара.

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Общая стоимость работ составит 35 миллионов рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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