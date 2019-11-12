Волки терроризируют село под Сыктывкаром: блуждают по улицам и нападают на собак

Жители поселка Птицефабрика сообщают о нашествии волков — в ночь с субботы на воскресенье хищники устроили настоящую бойню. Администрация села Выльгорт просит людей быть бдительными и осторожными.

- В ночь с субботы на воскресенье на улице Луговой недалеко от стадиона имени Раисы Сметаниной волки загрызли нашу собаку. Рядом с погибшим псом мы обнаружили останки другой собаки. Происшествие зафиксировала полиция, - сообщает Мария Кузиванова. Люди в соцсетях добавляют: «В ту злополучную ночь жертвами волков стали пять собак».

В администрации села Выльгорт, куда входит и поселок Пичипашня, отреагировали большим информационным сообщением. В нем людям рекомендуют по возможности ограничить передвижение в ночное время суток, не допускать свободного выгула собак, правильно утилизировать мусор, особенно пищевые отходы.

- При обнаружении дикого животного, не стойте на его пути, не делайте резких движений, которые могут вызвать агрессию, - говорится в сообщении.

Также сельские чиновники рекомендуют фотографировать следы животных и сообщить о них в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сыктывдинского района 8(82130)7-10-42 или службу «112».

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