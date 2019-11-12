2019-11-12T09:56:43+03:00
Общество

Волки терроризируют село под Сыктывкаром: блуждают по улицам и нападают на собак

В ночь с субботы на воскресенье хищники устроили настоящую бойню
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Марии КузивановойФото Марии Кузивановой
Изменить размер текста:

Жители поселка Птицефабрика сообщают о нашествии волков — в ночь с субботы на воскресенье хищники устроили настоящую бойню. Администрация села Выльгорт просит людей быть бдительными и осторожными.

- В ночь с субботы на воскресенье на улице Луговой недалеко от стадиона имени Раисы Сметаниной волки загрызли нашу собаку. Рядом с погибшим псом мы обнаружили останки другой собаки. Происшествие зафиксировала полиция, - сообщает Мария Кузиванова. Люди в соцсетях добавляют: «В ту злополучную ночь жертвами волков стали пять собак».

В администрации села Выльгорт, куда входит и поселок Пичипашня, отреагировали большим информационным сообщением. В нем людям рекомендуют по возможности ограничить передвижение в ночное время суток, не допускать свободного выгула собак, правильно утилизировать мусор, особенно пищевые отходы.

- При обнаружении дикого животного, не стойте на его пути, не делайте резких движений, которые могут вызвать агрессию, - говорится в сообщении.

Также сельские чиновники рекомендуют фотографировать следы животных и сообщить о них в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сыктывдинского района 8(82130)7-10-42 или службу «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Сыктывкаром волки загрызли шарпея на глазах ребенка

Сыктывкарский коттеджный поселок Яг-Кар терроризирует стая хищников (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нет - многоэтажкам, да - зонам отдыха. Сыктывкарцы просят доработать изменения в генплан города
«Где озеленение? Зачем многоэтажки на Кутузова? Нужно ли продлевать Первомайскую улицу до Орбиты? И, вообще, почему положения генплана никогда не реализуются?» - говорили люди
Новости 24
Одно из сел Коми может получить звание самого веселого в России
Названа дата запуска новогодней иллюминации в Сыктывкаре
Сыктывкарцы стоят в адской пробке из-за нового режима светофора
Долг жительницы Коми чуть не заплатил ее «двойник» из Красноярского края
То снег, то холод: погода в Коми
В Сыктывкаре пятиэтажка осталась без газа из-за водонагревателя
Роспотребнадзор помог сыктывкарцу вернуть деньги за теплицу
В Сысольском районе застрелили огромную волчицу
Сыктывкарка отсудила 40 тысяч за то, что ее ребенка покусала собака
В Усть-Вымском районе нашли мертвого судью с пулевым ранением
Воркутинец хотел купить квадроцикл и лишился 66 тысяч
В Сыктывкаре автобус сбил 47-летнего мужчину
На пожаре в Сыктывкаре спасли одного человека
В Коми 840 семей получат деньги на переселение с Крайнего Севера
В Турции нашли бесследно исчезнувшего во время отпуска уроженца Сыктывкара
Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми