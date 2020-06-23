Жителям Войвожа пообещали решить проблему с водой

Врио главы Коми Владимир Уйба пообещал жителям сосногорского Войвожа решить проблему с качественной питьевой водой. Об этом пишет пресс-служба главы региона.

По словам члена общественного совета Сосногорского района Анны Марковой, проблеме водоснабжения в посёлке уже много лет. Содержание железа в воде превышает норму в пять раз.

- Нам необходима система обезжелезивания. Еще нужно восстановить очистные сооружения, - заявила общественница. - Работы эти, конечно, дорогостоящие. По предварительным данным, это более четырех миллионов рублей. Таких денег в бюджете посёлка нет.

Владимир Уйба поручил и.о. главы минстроя Коми Андрею Некрасову подключиться к решению проблемы: нужно проработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы.

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