В Воркуте нашли собаку, которую искали всем городом

В Воркуте наконец-то нашли собаку, которую искали всем городом, - домашнего любимца Печеньку, пишет «Моя Воркута».

16 июня в заполярном городе потерялся джек-рассел по кличке Печенька. Она пропала после того, как попала под машину: испугалась и рванула в сторону. До этого, по словам хозяйки Вероники Вершининой, Печенька никогда не убегала.

Хозяйка пропавшей собаки срочно начала поиски, в отчаянии даже объявила о вознаграждении в 30 тысяч рублей. На просьбу о помощи откликнулся весь город. По словам Вероники, она даже не ожидала, что будет такая реакция.

– Очень много звонили, ходили звали ее. Помогали расклеивать объявления. Целыми семьями искали. Было много звонков: «Видели там, а мы там», – рассказывает она. – Но найти не получалось. Предполагали, что кто-то мог взять себе.

Нашли собаку в итоге на заброшенном Руднике. Увидел мужчина, позвонил своей жене, та уже связалась с Вероникой.

– От вознаграждения они отказались. Говорят: «Мы же воркутинцы – с холодными головами и горячими сердцами», – рассказывает Вероника.

Вернувшись домой, Печенька заплакала.

– Впервые видела, чтобы собака плакала, – говорит хозяйка собаки. – Все это время она была на улице, голодала. Кожа да кости. Ветеринар ее уже осмотрел, кроме истощения, все в порядке.

Чтобы ситуация с пропажей не повторилась, Вероника планирует купить Печеньке ошейник с трекером. Она от всего сердца благодарит всех, кто не остался в стороне.

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