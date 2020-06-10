«Как их оставишь?» Как 70-летние пенсионеры на свои деньги содержат приют для брошенных собак в Инте

70-летние пенсионеры из Инты на свои деньги уже три года содержат приют для собак. Каждый день они встают в пять утра, чтобы ехать на окраину города, где их ждут 50 животных. О непростой и важной работе, за которую местные беззлобно называют пенсионеров сумасшедшими, Галина Пухирь рассказала «КП-Коми».

Галине Степановне уже 77 лет. После выхода на пенсию она вместе с мужем по зову сердца стала помогать брошенным животным. Первые подопечные — семеро щенков, которых бросили на месторождении в Усе, о чем пенсионеры узнали из соцсетей. Им удалось добиться через администрацию, чтобы малышей определили в пункт передержки, который находился в микрорайоне Восточный. Им разрешили.

Собак выгуливают по очереди

Пенсионеры утром и вечером приезжали к малышам, кормили. Когда щенки подросли, неравнодушные интинцы стали приезжать реже. Все-таки место, где обитали животные, не было необитаемым. В то время там трудились «ловцы собак» - предприятие, которое выиграло тендер на отлов. Все же однажды Галина Степановна с мужем приехала и увидела взъерошенных и голодных собак — их не кормили несколько дней. Оказалось, что компания к тому времени деятельность свернула, а собак бросила.

Пенсионеры решили взять ответственность за жизнь и здоровье брошенных животных в свои руки. Пошли в администрацию и попросили выделить землю в аренду для строительства приюта. Землю им не дали, а вольеры строить разрешили. С миру по нитке из подручных материалов они воздвигли 26 крепких вольеров. Зачем так много? К тому времени набралась собачья семья, которая росла с каждым месяцем (то на дороге собака ощениться, некуда малышей девать, то безприютные псы сами находили приют).

Вот так выглядят вольеры

Стройматериалами помогали все, кто мог, - администрация выделила машину шпал, добрые люди — покупали гвозди, рубероид, шлак (для отсыпки под вольеры), дарили ковры (да, собаки восседают на добротных коврах в своих вольерах и будках). Однако в основном строили сами. В планах — возвести еще три вольера.

Огромная проблема, которая пока никак не решается, - стерилизация животных. На пенсию и на средства жертвователей стерилизовали и кастрировали около десяти животных.

- На очереди еще 14 девчушек. Мы даже думали с мужем взять кредит, чтобы стерилизовать разом всех собак, но нас отговорили, - делится Галина Степановна. - Если честно, сил уже нет топить новорожденных щенков. Это тяжело.

Собаки сыты и счастливы

Однако, несмотря на возраст, каждый день в пять утра они встают с мужем и едут в пригород — кормить своих подопечных. Им помогает еще один волонтер.

- Ну а что делать? Как их оставишь? Они все ласковые, красивые. А глаза у них добрые, внимательные. Всех-всех знаю по именам. У каждой собаки свои привычки, свой характер. Каждый пес уже выучил, когда его будут кормить, когда выгуливать. Столько радости наблюдаю! Вот, например, Тоша с Нюшей в нетерпении махают хвостами, мол, выпускай уже на улицу. На очереди за ними собака Мишка, который в ожидании прогулки уже гарцует по вольеру. Самое важное в том, что послушные. Скажешь - «Домой!», и они дружно бегут, - говорит пенсионерка.

Вот так выглядят вольеры

В основном приют содержится на пенсию Галины Степановны и ее мужа и еще одного спонсора, который не хочет афишировать добрые поступки. Пенсионерка не жалуется:

- На двоих с мужем у нас пенсия — 55 тысяч рублей. Плюс дети помогают (их у нас четверо). Плюс благотворители иногда, кто 100, кто 500 рублей пожертвует. Живем! Вот на днях купили крупы на 13 тысяч рублей, они подорожали. А что делать? Собакам каши необходимы, - говорит пенсионерка.

Единственное, что ее гложет по-настоящему — отсутствие городского приюта для собак. Галина Степановна отмечает, что в Инте огромное количество заброшенных зданий. В одном из них и можно было бы открыть прибежище для бездомных собак, а волонтеры бы помогли. Однако проблемы бездомных собак в муниципалитете, по словам пенсионерки, не решаются годами. Новых собак они брать не могут, приют-то не резиновый.

- Мы с мужем выгуливаем собак, кормим, варим кашу. И так постоянно, без выходных и праздников. Главное, чтобы здоровье не подвело, а остальное, не в тягость. С собачками очень интересно общаться. У нас четкий порядок, они выполняют приказы, знают, что получат лакомство обязательно. Это просто надо видеть. Животные знают, что их никто не обидит.

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