В Коми собаке, которая выжила в жестокой схватке с волком, наконец-то нашли дом

В начале марта СМИ облетела история, как собака героически сражалась с волком. История умалчивает, чем закончилась схватка. Главное, что собака выжила. Правда, получила тяжелые увечья. Волонтеры искали животному дом. К счастью, нашлись люди, которые приютили Герду.

В марте волонтеры отправили Герду в Сыктывкар, где бесстрашной собаке провели операцию. Около месяца назад собака пошла на поправку — раны зарубцевались, появился аппетит. Если на старых фото Герда выглядит старушкой, то сейчас она снова стала красивой собакой. Волонтеры определили, что животному примерно пять лет.

Не так давно Герда обрела новый дом — откинулись жители Пажги. Сейчас собака живет хорошо. Однако волонтер Никита Пономарев, который от начала лечения и до его завершения, курировал животное, все равно волнуется, все ли у нее хорошо. Именно он несколько часов отлавливал Герду в снегу, чтобы отвезти ее на операцию в столицу Коми. В беседе с «КП» он отметил, что когда будет свободное время, он съездит, что навестить свою подопечную.

- Все-таки столько людей помогали в спасении (присоединились даже неравнодушные из других регионов России), поэтому нужно поставить точку в этой истории. В ближайшее время съезжу, а потом расскажу, как собака живет, - отметил волонтер.

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