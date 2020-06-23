В Емве спасли мужчину, который зацепился за лодку

В Емве спасли мужчину, который на переправе упал за борт и зацепился за лодку.

Вчера в 18:18 на пульт диспетчера 23 пожарно-спасательной части в Емве поступило сообщение о том, что на переправе реки Вымь мужчина упал за борт, зацепился за лодку и плывет по течению реки.

На место происшествия выехал четыре человека из дежурного караула. Прибыв на место, спасатели увидели мужчину в реке, приблизительно в 30 метрах от берега. Самостоятельно он плыть уже не мог.

Благодаря слаженным действиям караула, в частности старшего сержанта внутренней службы Михаила Егорова, мужчину удалось вытащить из воды и доставить на берег, где его передали экипажу скорой помощи.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

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