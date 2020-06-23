2020-06-23T19:19:02+03:00
Общество

В Емве спасли мужчину, который зацепился за лодку

Спасатели вовремя вытащили мужчину
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Источник: группа "23 пожарно-спасательная часть, г. Емва" "ВКонтакте"Источник: группа "23 пожарно-спасательная часть, г. Емва" "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Емве спасли мужчину, который на переправе упал за борт и зацепился за лодку.

Вчера в 18:18 на пульт диспетчера 23 пожарно-спасательной части в Емве поступило сообщение о том, что на переправе реки Вымь мужчина упал за борт, зацепился за лодку и плывет по течению реки.

На место происшествия выехал четыре человека из дежурного караула. Прибыв на место, спасатели увидели мужчину в реке, приблизительно в 30 метрах от берега. Самостоятельно он плыть уже не мог.

Благодаря слаженным действиям караула, в частности старшего сержанта внутренней службы Михаила Егорова, мужчину удалось вытащить из воды и доставить на берег, где его передали экипажу скорой помощи.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не пережила бы, если бы подросток погиб в воде». 22-летняя Яна Маравская несколько раз ныряла в ледяной пруд, чтобы спасти девочку

Сама девушка считает, что не сделала ничего особенного (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Как будут ездить автобусы 24 июня в Сыктывкаре
Прокурор просит лишить экс-главу Избиркома Коми почетного звания и наград
Коми заняла 43 место в рейтинге «посткоронавирусного пессимизма»
Двое жителей Вуктыла отдали мошенникам больше миллиона рублей
В Коми выслушали приговор наркоторговцы из Княжпогостского района
Почти 20% россиян не знают, зачем нужно рефинансирование
В Сыктывкаре теплоход "Усть-Сысольск" сел на мель
Воркутинца лишили свободы за избиение знакомого до смерти
В Ухте взыскали 400 тысяч с посредницы во взяточничестве
Печорец заплатил штраф за незаконную ловлю хариуса в "Югыд ва"
В Сыктывкаре отключат горячее водоснабжение
На улицах Сыктывкара ограничат движение транспорта
Погода в Коми 23 июня
В Троицко-Печорске спасли утиную семью
АО "Райффайзенбанк" расширил географию курьерской доставки в Республике Коми
Жителя Княжпогостского района осудили за убийство сына
Таксисты Коми могут пользоваться лицензией на перевозку ещё год
В Сыктывкаре девушка заявила об изнасиловании, которого не было
В Сыктывкаре мужчина толкнул мимо проходившую пенсионерку, женщина получила серьёзные травмы
24 июня будет выходным днем для всех жителей Коми
У «Детского мира» в Сыктывкаре снова установят корабль, который изготовили заключенные
В Коми снова начнут ходить поезда дальнего следования