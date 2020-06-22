«Не пережила бы, если бы подросток погиб в воде» 22-летняя Яна Маравская несколько раз ныряла в ледяной пруд, чтобы спасти девочку

Почти год назад 22-летняя жительница Коми Яна Маравская спасла человека — прыгнула в ледяную воду и вытащила тонущую 14-летнюю девочку. Спустя год храбрый поступок стал достоянием общественности — девушку под щелчки фотоаппаратов республиканских СМИ чествовали в главном управлении МЧС по Коми, где вручили медаль «За спасение погибающих на водах». Сама Яна считает, что не сделала ничего особенного.

Опасный прекрасный пруд

Нючпасский пруд находится прямо за забором дома, где живет Яна. Красивый водоем, окруженный густым лесом, с детства стал неотъемлемой частью родины девушки: здесь всегда в жаркие дни любили купаться и взрослые, и дети крошечного поселка — в Нючпасе живет около ста человек. Давным-давно в пруде даже разводили форель, а однажды прорвало плотину, водоем вмиг обмелел и жители Нючпаса собирали в мешки ценную рыбу. Не обошли водоем стороной и трагические случаи — в пруду несколько раз тонули взрослые. Говорят, что глубина его достигает 8 метров!

23 июля был одним из редких жарких дней лета, которых в прошлом году по пальцам можно было пересчитать. Брат и сестра Яны позвали сестру к водоему — решили искупаться в любимом пруду, а без присмотра старшей — нельзя.

Яна покупалась и сидела на берегу с братом, наблюдая, как подростки бултыхаются в воде. Она наблюдала, как три девочки взялись за руки и прыгнули в воду с мостков. Две из них спокойно отплыли в сторону, а одна стала захлебываться и разбрасывать руками на глазах у всех. Но никто, кроме Яны, эту борьбу за жизнь и не увидел...

Водоем на самом деле невероятно красив

Спасение

Дальше все было, как в одно мгновение. Девушка не помнит, сколько раз ныряла, чтобы вытащить подростка, не помнит ледяной воды. В голове стучала одна мысль — нырнуть и спасти. Кто, если не она? На берегу были лишь подростки и пенсионеры.

— Тонущая девочка паниковала, хваталась, но выскальзывала из рук. У меня потом вся рука была в синяках. В какой-то момент ребенок начал опускаться на дно. Но я из вида ее не теряла: схватила и вытянула на мостки, побила по щекам, подросток была в сознании. Когда поняла, что ее жизни ничего не угрожает, забрала брата и сестру и пошла домой, — вспоминает Яна.

После спасения человека девушку трясло несколько часов. Почему девочка, которая совсем не умеет плавать, прыгнула в воду? «Но я не пережила бы, если бы подросток погиб в воде», — говорит Яна.

Новость о спасении ребенка вмиг облетела поселок. О храбром поступке сельчане не забыли: от имени всего Нючпаса поблагодарили в районной газете «Новая жизнь». А позже маленькое объявление прочитали в Койгородском управлении МЧС по Коми и стали готовить документы на получение высокой награды.

Слава и неловкость

Спустя почти год громкая слава нашла своего героя — в главном управлении МЧС по Коми 17 июня Яну торжественно наградили медалью.

— Мне столько человек никогда не писали! Благодарят совершенно незнакомые люди со всей России — с Казани, с Нижнего Новгорода, с Оренбурга. У меня телефон несколько дней разрывался. Это приятно, но так неловко себя я еще никогда не чувствовала, — смущается Яна.

Яна учится в вузе в Гатчине, получает образование логиста. И сейчас летом по-прежнему любит проводить время со своими родными в красивом месте, водоем нисколечко не пугает.

— Я иногда размышляю о произошедшем: если бы сейчас на моих глазах стал тонуть человек, то я поступила бы точно так же — кинулась в воду. Почему? Просто так надо, это правильно, — подытожила девушка.

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