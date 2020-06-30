2020-06-30T18:48:03+03:00
Общество

У ОМВД по Печоре новый начальник

В МВД произошли кадровые изменения
Дарья ЮДИНА
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Артем Махмутов. Фото предоставлено пресс-службой МВД по КомиАртем Махмутов. Фото предоставлено пресс-службой МВД по Коми
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В МВД по Коми произошли кадровые изменения. Начальником ОМВД России по Печоре назначен подполковник полиции Артем Махмутов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СПРАВКА

Артем Ильдарович Махмутов родился 18 марта 1988 года в городе Кораблино Рязанской области. Имеет три высших образования: в 2012 году окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности «правоохранительная деятельность», квалификация «юрист», в 2015 Российский университет кооперации по направлению экономика, в 2019 Академию управления МВД РФ по направлению подготовки – менеджмент.

В органах внутренних дел Артем Махмутов с сентября 2007 года. Службу начинал оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД по Ухте. В 2008 году стал оперуполномоченным по особо важным делам группы информационно-аналитического и технического обеспечения отдела собственной безопасности криминальной милиции МВД по Коми.

В ОСБ Артем Махмутов проработал до 2013 года, после чего был назначен заместителем начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Сосногорский», затем заместителем начальника полиции.

С 2015 по 2017 год – заместитель начальника ОМВД России по Печоре- начальник полиции. После двухгодичного обучения в Академии МВД России Артем Махмутов приступил к работе в ОМВД России по Сыктывдинскому району в должности заместителя начальника ОМВД России по Сыктывдинскому району - начальника полиции.

С 30 июня 2020 года назначен начальником ОМВД России по городу Печоре.

Имеет медаль «За отличие в службе» 3 степени, в 2010 году находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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