2020-07-07T15:05:18+03:00
Общество

В Коми возбудили уголовное дело о растрате 30 млн рублей у дольщиков проблемного дома

Дом на Стахановской улице начали строить в 2016 году
Дарья ЮДИНА
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Из-за растраты ни с чем остались 122 дольщикаИз-за растраты ни с чем остались 122 дольщика
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В Сыктывкаре по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы, которая занималась строительством проблемного дома на Стахановской улице. Дольщики не могут ни вернуть деньги, ни заселиться. Здание до сих пор стоит незаконченным, хотя стройка началась ещё в 2016 году. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Коми.

Прокуратура Сыктывкара проверила деятельность фирмы, занимавшейся строительством дома на Стахановской улице. По итогам инспекции в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело о растрате 30 млн рублей, вверенных ей дольщиками. По мнению прокуратуры, из-за того, что деньги потратили не по значению, стройка остановилась, и 122 дольщика до сих пор не могут вернуть свои деньги или заселиться в квартиры.

Расследование уголовного дела находится на контроле сыктывкарской прокуратуры. Кроме того, прокуратура Коми выявила, что возводимый многоквартирный дом в январе включили в Единый реестр проблемных объектов, однако вопреки требованиям закона глава региона не утвердил план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан. После внесения прокуратурой представления на имя врио главы Коми в конце июня план-график утвердили.

Закрепленные в плане-графике мероприятия реализуют после того, как Арбитражный суд признают фирму банкротом. Заявление находится на рассмотрении суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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