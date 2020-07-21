Коронавирус в Коми 21 июля 2020 года: 58 новых случая заболевания

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о ситуации с пандемией в стране. В России сегодня зарегистрировали еще 5842 случая заболевания COVID-19, в Коми еще 58. Всего с начала пандемии в республике выявили 4819 случаев инфицирования.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Выздоровевших в нашем регионе сегодня больше чем заболевших 107 человек. Всего в Коми от коронавируса вылечились 2866 человек. Новых смертей сегодня не зафиксировано.

Напомним, что тем временем в мире потихоньку открываются границы: жители Коми смогут улететь за рубеж с пересадкой в одном из шести городов России.

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