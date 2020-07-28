Коронавирус в Коми 28 июля 2020 года: 4 новые смерти

В Коми сегодня зафиксировали еще 41 случай заражения COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На сайте стопкоронавирус.рф обновили данные в «ковидной» статистике по стране и регионам. В России коронавирусом заболели еще 5395 человек, в Коми - еще 41 человек. Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтвердили 5185 случаев инфицирования.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

За сутки в Коми зарегистрировали 283 новых случаев выздоровления. Всего в республике от COVID-19 вылечились 3599 человек. Сегодня зафиксировали еще четыре летальных исхода. Всего из-за коронавируса в нашем регионе умерли 45 человек.

Напомним, что с 3 августа в республике вернутся к работе кинотеатры. Роспотребнадор назвал правила, по которым он будут работать.

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