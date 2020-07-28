Один из фигурантов «дела Гайзера» выйдет на свободу раньше срока

Фигурант «дела Гайзера» Игорь Кудинов выйдет на свободу раньше срока, пишет «БНК».

25 июня Ухтинский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката Максима Скосырева об условно-досрочном освобождении фигуранта «дела Гайзера» и экс-директора Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Игоря Кудинова. Ухтинская спецпрокуратура внесла на это решение представление. Сегодня Верховный суд Коми оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, что Игоря Кудинова признали виновным в хищении путем мошенничества акций Зеленецкой птицефабрики и отмывании доходов, полученных преступным путем. Замоскворецкий районный суд Москвы 10 июня 2019 года определил Кудинову семь лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

Имущество родственников Игоря Кудинова арестовано. В перечне автомобили Mercedes-Benz 2015 года выпуска и Volkswagen 2011 года выпуска, а также квартира в Санкт-Петербурге площадью 99,8 квадратных метра.

Игорь Кудинов отбывает наказание в ИК-29 в поселке Нижний Доманник под Ухтой. Срок заключения у него истекает в сентябре 2020 года. Сегодня он покинет исправительное учреждение. Неотбытая часть наказания равна месяцу и неделе.

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