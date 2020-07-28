Мама утонувшей в котловане за торговым центром 23-летней сыктывкарки: «О ее смерти мы узнали из новостей»

В Сыктывкаре на выходных при странных обстоятельствах погибла 23-летняя Анастасия. Девушка утонула в котловане за ТРЦ «Июнь». Мама погибшей Ирина рассказала о некоторых обстоятельствах ее гибели.

Напомним, что в СУ СК России по Коми сообщили, что компания молодых людей, а с ними была и погибшая Анастасия, перелезла через забор на Октябрьском проспекте и направилась к бетонному котловану, наполненному водой. Компания устроила пикник и решила искупаться прямо в котловане.

Спустя какое-то время в котловане нашли тело утонувшей Анастасии. Её спутники по пикнику заявили, что не видели, как она погибла. Они ушли с территории, где находится котлован, оставив Анастасию одну. Что произошло с девушкой, они не знают. Следователи начали процессуальную проверку по факту странной смерти.

Мама погибшей Ирина рассказала о некоторых обстоятельствах смерти дочери. Анастасия познакомилась на пляже с девушкой и двумя молодыми людьми. Они отправились к котловану, где устроили пикник. После троица ушла с пикника, оставив Анастасию одну. При этом, по словам Ирины, они на следующий день снова зачем-то пришли к котловану, где и обнаружили тело.

- Я беспокоилась о Насте, не могла связаться с ней с четверга. Следователи не сразу сообщили нам о ее смерти. О том, что в Сыктывкаре утонула девушка 23 лет, мы узнали, прочитав новости.

Сейчас родственники собирают деньги на похороны Анастасии. У девушки остался шестилетний сын, который сейчас живет у бабушки. Похоронить Анастасию планируют 29 июня.

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