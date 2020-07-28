Морпеха из Коми, который получил травму во время салюта в Североморске, ввели в медикаментозную кому

За здоровье Дмитрия Чепалина переживает вся республика. Фото vk.com

Состояние уроженца Коми Дмитрий Чемалина, которой получил ранение головы во время салюта в Североморске, по-прежнему тяжелое. Морского пехотинца ввели в медикаментозную кому. Сейчас рядом с парнем находится его мама, которую благодаря помощи неравнодушных удалось оперативно транспортировать в Мурманск, сообщает друг военного Алексей Голубецкий.

- Мама Димы находится в североморском госпитале рядом с сыном - ее единственную пустили к нему. Дима находится в очень тяжёлом состоянии - его ввели в медикаментозную кому, у него обширный отек головного мозга, и врачи никаких шансов не дают. В себя Дима не приходил, в скором времени ему должны сделать МРТ головы и мозга, - сообщает друг морпеха Алексей Голубецкий.

Мужчина добавил, что всего за сутки удалось собрать необходимую сумму, чтобы отправить маму Дмитрия в Мурманск. По его словам, на призыв о помощи к сбору средств в поддержку родных парня откликнулось большое количество неравнодушных людей, близкие пострадавшего морпеха им невероятно благодарны. Сбор помощи сейчас приостановлен, но родные Дмитрия обязательно сообщат, если вновь понадобится помощь.

Напомним, что поздним вечером 26 июля молодой морпех, но уже ветеран боевых действий из Сыктывкара, Дмитрий Чемалин упал с трибуны во время праздничного салюта в Североморске: в него попал неизвестный предмет. Парень получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части и затылка.

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