В Североморске во время салюта в честь ВМФ уроженец Коми получил ранение в голову: идет следствие

Уроженец Коми, морской пехотинец и участник Коми региональной общественной организации ВМФ Дмитрий Чемалин получил ранение в голову во время праздничного салюта в Североморске. Как это произошло, выясняют следственные органы. Пока же мужчина находится в реанимации в Мурманске, а его родные и близкие организовали срочный сбор, чтобы мама Дмитрия смогла поехать к сыну.

26 июля в Североморске, который находится в 23 километрах от Мурманска, широко праздновали День Военно-Морского Флота России. Окончанием праздника стал традиционный салют. Во время залпов на трибуне упал мужчина в военной форме, его госпитализировали.

Оказалось, что пострадал уроженец Коми Дмитрий Чемалин, который находится в Североморске в служебной командировке. Как уточняет друг пострадавшего Алексей Голубецкий, во время праздничного салюта, в голову Дмитрию прилетел осколок снаряда: мужчина получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части и затылка.

- Потерял много крови! Сейчас он в критическом состоянии! Держим кулачки и молимся за состояние Димы, чтобы он выкарабкался! Требуется помощь в отправке его близких к нему в больницу Из Сыктывкара в Североморск! – сообщает Алексей.

В пресс-службе Северного флота «КП- Мурманск» подтвердили, что во время салюта на трибуне пострадал военнослужащий из морской пехоты, который служит в Мурманской области, однако не залпы тому виной.

- Вероятнее всего, подвыпившая компания кинула в мужчину бутылку. Салют во время празднования Дня Военно-Морского флота проходит с соблюдением всех мер безопасности и не может стать причиной травмы для зрителей, - утверждают в пресс-службе.

Специалисты уточнили, что во время залпов не используются какие-либо металлические предметы. Если говорить совсем просто, то залпы представляют собой картонные шары, которые сгорают без остатка.

Кстати, на Северном флоте уже начата проверка по факту травмирования военнослужащего бригады морской пехоты. Проверку ведут и военные следственные органы.

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