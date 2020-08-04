2020-08-04T11:38:50+03:00
Общество

«Комиавиатранс» получит новые «аннушки»

В Коми восстанавливают авиационное сообщение
Дарья ЮДИНА
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"Комиавиатранс" будет использовать самолеты "АН""Комиавиатранс" будет использовать самолеты "АН"Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Коми будут восстанавливать авиационное сообщение и развивать межрегиональные перевозки. «Комиавиатранс» получит новые самолеты «АН», пишет пресс-служба главы региона.

Врио главы Коми провёл совещание по лётной деятельности регионального авиаперевозчика. На совещании рассмотрели концепцию восстановления авиационного сообщения и развития межрегиональных перевозок в республике. Её представил генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко.

Руководство компании предложило использовать самолеты АН-24 и АН-26, которые будут арендовать. Они будут летать по внутрирегиональным и межрегиональным маршрутам.

Один АН-24 уже прибыл в аэропорт Сыктывкара и готов к полётам. Сейчас предприятию необходимо включить данный тип самолетов в свидетельство эксплуатанта. По мнению Алексея Фесенко, в случае получения всех разрешительных документов уже в сентябре 48-местный борт сможет летать в Усинск, Воркуту и Усть-Цильму.

Планируется, что до конца ноября предприятие арендует ещё два АН-24. В декабре поступит АН-26, который будет базироваться в аэропорте Сыктывкара и использоваться для нужд санитарной авиации.

Алексей Фесенко подчеркнул, что самолеты такого типа как АН-24 сегодня активно эксплуатируются в северных регионах России. Это надёжные и безопасные машины, недорогие в обслуживании и высокорентабельные.

Руководитель Коми межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Сергей Полецков заявил, что «аннушки» неоднократно подтверждали свою надёжность и многие годы эксплуатировались в республике. Во всех аэропортах есть подготовленный инженерно-технический персонал, специалисты наземных служб.

Кроме того, использование трёх самолетов одного типа может позволить «Комиавиатрансу» участвовать в конкурсах по выполнению в 2021 году межрегиональных перевозок. Победа в этих конкурсах позволит предприятию привлечь субсидии из федерального бюджета.

В совокупности, подчеркнул Алексей Фесенко, реализация данной концепции позволит стабилизировать работу АО «Комиавиатранс» и оздоровить его финансово-экономическое состояние.

- Я езжу по республике, встречаюсь с людьми, погружаюсь в проблематику. Так вот, в северных территориях жители часто спрашивают о том, когда будет восстановлено регулярное авиасообщение с их городами и районами. Люди требуют это от нас. Поэтому, конечно, «Комиавиатранс» надо поддержать. Для республики авиация – это отдельная отрасль, очень важная для обеспечения жизнедеятельности наших жителей. И мы, безусловно, будем её поддерживать и развивать, — подчеркнул Владимир Уйба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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