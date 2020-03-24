2020-03-24T19:11:26+03:00
Общество

«Комиавиатранс» откажется от самолетов Embraer

Они были убыточными для компании
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На данный момент разработана программа по развитию перевозчикаНа данный момент разработана программа по развитию перевозчикаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авиакомпания «Комиавиатранс» откажется от использования самолетов Embraer, поскольку они были убыточными для перевозчика. Об этом заявил и. о. министра инвестиций, промышленности и транспорта республики Вячеслав Бадахов.

Как передает БНК, у «Комиавиатранса» накопился большой долг перед кредиторами. В 2019 году после смены руководства компании стратегия предприятия изменилась. Сейчас выявлены точки роста и убытков, а также разработана программа по развитию перевозчика.

Акцент на будущее ставится на аэропортовую деятельность, самолет L-410, вертолеты и привлечение на условиях аренды самолетов АН-24. От самолетов Embraer решено отказаться. По словам Бадахова, эти авиалайнеры создавали основной негативный фон для предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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