В сыктывкарском Лесозаводе прекращает работать единственная поликлиника

В Лесозаводе прекратит работать единственная поликлиника, пишет портал PG11.ru.

Сыктывкарец сообщил о том, что в Лесозаводе закрывается единственная работающая поликлиника. Он утверждает, что за медицинской помощью теперь придется ездить в центр города.

- Учреждения, в которых оказывают медицинскую помощь, должны быть в шаговой доступности. Куда теперь обращаться жителям Лесозавода? - спрашивает мужчина.

В поликлинике также подтвердили, что учреждение закрывается. По словам сотрудника, весь медицинский персонал переведут на Ленина, 75А. Чтобы попасть на прием к узким специалистам, жителям Лесозавода придется обращаться либо в центральное отделение поликлиники № 3, либо в республиканскую больницу.

Напомним, что в Лесозаводе закончили строительство новой поликлиники «Полимедика». Старое здание на улице Школьной привели в порядок, туда завезли оборудование и мебель. В «Полимедику» для работы даже привлекли специалистов из других регионов. Здание получило все лицензии. Прием в ней должен быть бесплатным за счет ОМС. Однако решить проблему с открытием нового медучреждения до сих пор не удалось: региональный минздрав сослался на то, что у поликлиники должно быть определенное число закрепленных за ней пациентов.

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