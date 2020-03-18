Руководство "Полимедики" вступило в заочную переписку с мэром Сыктывкара

Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова вчера посетила новую поликлинику «Полимедика» в Лесозаводе и по итогам визита незамедлительно написала в Instagram.

Сыктывкарская градоначальница вдруг решила подать пример другим и в тестовом режиме закрепиться за поликлиникой. Она пришла к учреждению, но вход был закрыт. От глаз мэра не ушел разбросанный вокруг поликлиники строительный мусор и неблагоустроенная территория. Наталья Семеновна возмутилась и написала об этом пост в Instagram: «Как сыктывкарцам к вам попасть?»

Руководство поликлиники поспешило прокомментировать ситуацию.

Фото Instagram

Руководство «Полимедики» указывает, что медики готовы принять сотни пациентов хоть завтра, но в сложившейся ситуации — это невозможно. Учреждение не может открыться, потому что Минздрав РК отказывается передавать территорию обслуживания по ОМС микрорайна Лесозавод, несмотря на заключенное ранее соглашение с инвестором. Сейчас сообщается, что поликлиника должна сама провести работу по прикреплению населения и активнее себя рекламировать, чтобы получить финансирование по системе ОМС. На эту работу уйдут месяцы.

- Как вы верно отметили, поликлиника закрыта. Как только мы узнали о том, что не можем открыться - мы приостановили все косметические доделки до прояснения вопроса. То же касается и благоустройства прилегающей территории - она принадлежит городу, но нас попросили привести ее в порядок. Мы все сделаем в течение нескольких дней - как только будет принято положительное решение об открытии поликлиники. Мы ведем переговоры с правительством Коми, нам обещали, что вопрос будет решен в пользу интересов жителей. Ждем и надеемся, - говорит руководство новой лечебницы.

Выглядит немного странно, что мэр Сыктывкара только сейчас публично обратила внимание на проблему с новой поликлиникой в Лесозаводе. "Комсомолка" еще в середине февраля одной из первых написала о непростой ситуации, которая сложилась вокруг медучреждения. Вероятно, на инспекцию Наталью Хозяинову сподвигло введение в республике режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, когда каждый врач на счету, а тем более целая поликлиника.

Фото Instagram

Мэра заверили, что готовы показать современную и полностью укомплектованную новым оборудованием поликлинику в любое удобное для нее время. Для градоначальницы проведут экскурсию и расскажут, как будет проходить лечебный процесс для жителей Лесозавода. Пока же горожане вынуждены ходить в ветхую деревянную поликлинику на улице Лесозаводской, где пациенты сидят в пуховиках на приеме к врачу, чтобы не замерзнуть.

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