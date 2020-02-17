Больной вопрос: почему в сыктывкарском Лесозаводе не могут открыть новую поликлинику

Жители сыктывкарского местечка Лесозавод несколько лет мечтают о новой поликлинике. Старая разваливается на глазах и давно просится на покой. И вот долгожданная «Полимедика» появилась: лицензии получены, сияющие кабинеты ждут приемов. Осталось торжественно перерезать ленточку и впустить пациентов, но не тут-то было. Руководство поликлиники натыкается на препятствие в виде… Минздрава Коми. Узнаем почему.

"Полимедика" полностью готова к приему пациентов и уж получила нужные разрешения и лицензииФото: Дарья ЮДИНА

Из заброшенного завода в яркую поликлинику

В 2017 году жительница Лесозавода Лариса Лапина позвонила на «горячую линию» Президенту России и рассказала об ужасающем состоянии сыктывкарской поликлиники №2. Владимир Путин дал поручение построить новое медицинское учреждение в срок до 2020 года. Республиканское правительство взяло под козырек и тут же заключило соглашение с ООО «МИГ» о новой здравнице. Причем, соглашение республиканские власти подписывали охотно.

— Мы рассчитываем, что с появлением новых поликлиник в Сыктывкаре улучшится доступность и качество первичной медико-санитарной помощи. ООО «МИГ» накоплен немалый опыт по созданию объектов медицинской инфраструктуры: это более 150 объектов в различных регионах, в том числе в Челябинской области, - отметила ещё тогда зампред правительства Наталья Михальченкова.

Под поликлинику отдали бывшее здание обувной фабрики «Олень».

- От жителей этого района неоднократно поступали обращения относительно поликлиники. Действующая амбулатория сильно изношена, здание ветхое. Сегодняшний вариант – не первый из рассмотренных, однако он устраивает большую часть населения и удобно расположен, - председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева ещё год назад признавалась корреспонденту БНК, что старую поликлинику пора закрывать.

Получив здание, компания приступила к капремонту. Причем из бюджета на реконструкцию здания по адресу ул. Школьная, 29 не ушло ни копейки, деньги в строительство вложил частный инвестор. Вложил с умом. С душой.

Внутри поликлиника - яркая и красивая, но пустая без пациентовФото: Дарья ЮДИНА

Новая поликлиника среди обшарпанных деревяшек с облезающей краской смотрится небоскребом в деревне. Внутри теплый интерьер, терминалы электронной очереди, уютные зоны отдыха, офисное озеленение, отдельный вход для детей, зоны с пеленальными столиками для мам с грудничками, столики для рисования и очаровательные стетоскопы со зверятами.

Удобно будет и маломобильным гражданам: кабинеты узких специалистов и неотложной помощи разместили на первом этаже. Планируется также повесить экраны, транслирующие полезную информацию. Медицинское оборудование уже установлено. Во всей этой красоте не хватает тех, ради кого все было задумано, — пациентов.

В больнице не хватает только пациентов

Новая поликлиника прошла все проверки, «Полимедику» включили в систему ОМС. Руководство «Полимедики» даже привлекло в столицу Коми трех узких специалистов, нехватку которых признает региональный Минздрав. Почти все доктора на местах, а младший медперсонал научат, как оформлять документы: тем самым врачей избавят от бумажной волокиты.

Почти все оборудование настроили - остается только на кнопочку нажатьФото: Дарья ЮДИНА

«Полимедика» в Белгороде принимает до тысячи пациентов в день, все чинно — никаких очередей. Вот и жителям Лесозавода не придется висеть на телефонной трубке, чтобы записаться на прием. Получить номерок можно в регистратуре сразу после приема, можно позвонить в call-центр, а можно через сайт «Полимедики» или «Госуслуг». Закрепиться за поликлиникой смогут не только жители Лесозавода, но и других микрорайонов Сыктывкара. И все бесплатно.

Для детей специально обустроили отделению с яркой мебелью и пеленальными столикамиФото: Дарья ЮДИНА

Фактически «Полимедику» нашему Минздраву преподносят на блюдечке с голубой каемочкой, а ведомство с упорством, достойным лучшего применения, продолжает отправлять жителей Лесозавода в разваливающуюся поликлинику № 2. Почему?

Ни себе ни людям

Компания, построившая больницу в Сыктывкаре за свой счет, обязательства по соглашению с правительством региона выполнила. Но Минздрав Коми не передает «Полимедике» в ведение территорию Лесозавода. Между тем, по соглашению ООО «МИГ» должна была обеспечить создание и работу поликлиники в Лесозаводе. А обслуживание пациентов должно было проходить за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для людей так действует территориально-участковый принцип.

Лесозавод - это 14 тысяч взрослых и 2800 детей. Если передачи не случится, то поликлиника не сможет претендовать на деньги, которые полагаются по тарифному соглашению в сфере ОМС. Согласно ему на каждого пациента в среднем выделяется 123 рубля. Без закрепленной территории поликлинике этих денег не получить, ей достанутся денежные крохи: на сегодняшний день «Полимедике» выделили только жалкие 235 тыс. рублей до конца года – этого как раз хватит на месячную зарплату двух врачей.

Для врачей приготовили все необходимоеФото: Дарья ЮДИНА

- Неделю назад мы получили письмо, в котором Минздрав Коми заявляет, что отказывается выполнять условия заключенного с нами соглашения и передавать Лесозавод на обслуживание. Ведомство сообщает, что у них якобы нет для этого полномочий. Когда заключалось соглашение, они были. Существуют также два письма от федерального Минздрава, предельно ясно подтверждающих то, что эти полномочия у региона есть, — говорит руководство «Полимедики».

И пытается добиться справедливости: компания письменно обратилась в администрацию Президента РФ и к главе Республики Коми.

В региональном Минздраве «КП-Коми» отказались дать оперативный комментарий и попросили направить письменный запрос. Редакция продолжит следить за развитием ситуации.

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