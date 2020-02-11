2020-02-11T09:51:47+03:00
Общество

Минздрав Коми о госпитализации пациентов, недавно вернувшихся из Китая: «Информация об их состоянии будет известна к вечеру»

Специалисты просят не сеять панику
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото vk.comФото vk.com
Изменить размер текста:

Вчера, 10 февраля, Сыктывкар взбудоражило сообщение о госпитализации двух пациентов, которые недавно прибыли из Китая. Позже эту информацию подтвердил Минздрав региона.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, информация о состоянии и диагнозе госпитализированных в инфекционную больницу будет известна к вечеру, как только будут доступны результаты анализов. Специалисты просят не сеять панику — по состоянию на сегодня больных с симптомами новой коронавирусной инфекции на территории Коми нет.

Напомним, что в настоящее время под наблюдением врачей находится 14 человек, которые недавно вернулись из Китая: два жителя Поднебесной и 12 жителей Коми. 11 из них проживают в Сыктывкаре, двое – в Ухте и один – в Воркуте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди на улицах не падают, а СМИ все преувеличивает»: сыктывкарка о том, что происходит в охваченном коронавирусом Китае

София Ким рассказывает, что из-за вируса больше паникуют иностранцы, но китайцы живут спокойно и верят в лучшее (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Вуктыле стая бродячих собак загнала школьника на сугроб
Коттедж из Коми попал в десятку самых дорогих загородных домов
Браконьер из Печоры заплатит за убийство лосихи
Названа кандидатура будущего руководителя Эжвы
Пенсионеры из Серегово жалуются на отсутствие фельдшера
Ростехнадзор бездействовал на шахте в Ухте, где на пожаре погибли два человека
Жителей Коми ждет аномально теплая погода
ЧП с Boeing аэропорт Усинска работает в штатном режиме
Лыжники из Коми заняли весь пьедестал на Континентальном Кубке
В Коми ученые выведут новые сорта картофеля
В Микуни столкнулись две иномарки: погибла женщина
Сыктывкарские баскетболистки обыграли петербуржских
В Вуктыле из горящего дома эвакуировали 12 человек
Под Сыктывкаром опрокинулся Volkswagen: пострадали два человека
Спортсменка из Коми стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
На пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина
В Сыктывкаре объявили актированный день
В Сыктывкаре нашли родных бабушки, потерявшей память
Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Коми не подтвердились
В воскресенье в Коми резко поменяется погода
В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников
Свадьба в зеркальную дату