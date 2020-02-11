Минздрав Коми о госпитализации пациентов, недавно вернувшихся из Китая: «Информация об их состоянии будет известна к вечеру»

Вчера, 10 февраля, Сыктывкар взбудоражило сообщение о госпитализации двух пациентов, которые недавно прибыли из Китая. Позже эту информацию подтвердил Минздрав региона.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, информация о состоянии и диагнозе госпитализированных в инфекционную больницу будет известна к вечеру, как только будут доступны результаты анализов. Специалисты просят не сеять панику — по состоянию на сегодня больных с симптомами новой коронавирусной инфекции на территории Коми нет.

Напомним, что в настоящее время под наблюдением врачей находится 14 человек, которые недавно вернулись из Китая: два жителя Поднебесной и 12 жителей Коми. 11 из них проживают в Сыктывкаре, двое – в Ухте и один – в Воркуте.

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