«Люди на улицах не падают, а СМИ все преувеличивает»: сыктывкарка о том, что происходит охваченном коронавирусом Китае

Уже почти неделю мир охвачен тревогой из-за распространения нового коронавируса. Истории о случаях заражения и людях, которые падают на улицах, заполонили информационные каналы. Россияне на полном серьезе считают, что посылки из Китая от AliExpress несут угрозу и не покупают фрукты из Поднебесной. Наши соотечественники не разделяют всеобщей паники. Одна из них, София Ким, трудится в этой стране. Мы попросили ее рассказать, как китайцы переживают новую напасть.

София отмечает, что в Китае паники нет. Местные СМИ информируют жителей страны о вирусе. Новости транслируют по всем каналам — телевизору, интернету, через сотовых операторов, через разные приложения. Недостатка в информации нет, поэтому люди спокойны, уверены, что все под контролем.

В Китает паники нет

- Из-за празднования китайского нового года закрыты детские сады, школы. Из-за буйства вируса детям продлили каникулы. Жителям страны не рекомендуют ходить в места скопления людей, поэтому закрыто всё, кроме частных заведений. В провинции, где я живу, ввели правило обязательного ношения масок в местах общего пользования (улицы, магазины и рестораны), обработки рук санитайзером (говорят, что обработка спиртосодержащими дезинфекторами даже действеннее, чем ношение маски). Китайцев просят чаще мыть руки, а также сразу обращаться в больницу, если что-то беспокоит, - говорит София.

Китайцы не паникуют, носят маски и спокойно ходят на работу. Высокая потребность в масках обуславливает из дефицит — в магазинах и аптеках их не достать, оставшиеся продают из-под полы втридорога, несмотря на то, что это введены штрафы.

Улочки китайских городов опустели не из-за вируса, а из-за празднования китайского нового года

- Я работаю в Китае уже два года. Уезжала в Россию во время каникул, вернулась в Поднебесную только вчера. Честно говоря, я думала, что меня могут не впустить в Китай, но все обошлось. Дело в том, что 27 января на глаза попалась новость, что мой город Шаньтоу закрывают на въезд. Дело в том, что мы находимся в 800 км от города-источника Уханя, - говорит девушка.

София отмечает, что транспортное сообщение в Китае работает как обычно — самолеты летают, поезда ездят. Из необычного — повышенный контроль за санитарной обстановкой. Например, проверяют каждого человека тепловым сканером — в зонах вылета и других транспортных узлах.

София говорит, что людей на улицах немного поменьше. Однако в СМИ лукавят, когда говорят, что города пустеют из-за вируса. На самом деле пустые улицы - это нормальное явление во времена празднования китайского Нового года. Просто каждый год в это время люди едут навещать свои семьи.

Фото из архива героини

- Меня часто спрашивают, правда ли, что люди на улицах падают и их медики забирают. Нет. Эти видео либо не связаны с вирусом вообще, либо эти люди симулируют, так как хотят попасть на бесплатное обследование в больницу. Людям нужна драма, нужно что-то, о чем можно поболтать на кухне. СМИ им это дают. Все забывают, что вылеченные пациенты уже выписаны и спокойно живут, а погибшие от вируса - это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями (диабет, инсульты). Если вы не страдаете частыми ОРЗ, то вас этот вирус не убьет, - считает сыктывкарка.

Кстати, сейчас в Китае, по последним данным, находятся 5,6 тысяч наших соотечественников.

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