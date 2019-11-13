Гололед в Сыктывкаре: за двое суток 70 горожан попали в травмпункт

На этой неделе погода не радует жителей столиц Коми: осадки и гололедица. Кстати, гололед стал неожиданностью для сыктывкарцев, которые предпочитают ботинки со скользкой подошвой. На городской станции скорой помощи «КП-Коми» рассказали, что за последние два дня резко увеличилось количество вызовов, связанных с уличными травмами.

В среднем, ежедневно на Сыктывкарскую станцию скорой помощи поступает до 300 вызовов. Из них, как правило, фиксирует 10-15 случаев уличных травм.

- За последние два дня мы получили почти 70 вызовов, связанных с гололедом. Это в два раза больше, чем обычно, - рассказали медики.

Отметим, что гололед — это не единственная опасность, поджидающая людей на улице. В Сыктывкаре неделя началась с резкого потепления - выпавший накануне снег стал таять и падать с крыш. Несчастный случай не заставил себя ждать: 11 ноября глыба снега приземлилась на голову пенсионерки в центре города. К счастью, ее здоровью сейчас ничего не угрожает.

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