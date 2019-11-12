Повторения адского снегопада в Сыктывкаре не будет

Утренний снегопад в Сыктывкаре заставил жителей столицы, особенно автомобилистов, поволноваться. Вдруг повторится снежная вакханалия, накрывшая город на прошлой неделе? В Коми ЦГМС успокоили — опасного природного явления в столице Коми сегодня не ждут.

- Идут сильные циклоны по территории Коми. Если на прошлой неделе они были на крайнем юге и юге, то сейчас снегопады прошли в центральных и северных районах. Волна тепла распространяется на более обширную территорию. Но категории опасных явлений мы не ждем, это просто снегопад — умеренный, а местами сильный, - пояснили в Коми ЦГМС.

На прошлой неделе сыктывкарцы оставляли нелестные комментарии в адрес мэрии: «Никогда такого не было, и вот опять: дороги не чищены, утопаем в снегу». Однако в пресс-службе городской мэрии пояснили, что снегоуборочная техника в полной боевой готовности — дороги чистят с ночи.

- Работают все единицы техники и бригады ручного труда — они убирают остановочные комплексы, пешеходные переходы. Двигаемся от центра к периферии — от города к пригородным поселкам, - пояснили в мэрии.

Отметим, что снегопад на прошлой неделе был сильнейшим за последние 27 лет. Он шел с раннего утра и до позднего вечера, поэтому город всего за один день покрылся сугробами.

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Вчерашний снегопад своего рода рекордсмен. Такой погодной вакханалии в столице Коми не было 27 лет (подробности).

Синоптики Коми ЦГМС: «Снегопад в Сыктывкаре продлится до вечера»

Они еще вчера предупреждали об опасном природном явлении (подробности).