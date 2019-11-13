Сыктывкарец получит компенсацию за моральные страдания из-за смерти отца, которого сбил поезд

Сыктывкарский городской суд принял решение по поводу иска от местного жителя, который потребовал два миллиона рублей в качестве компенсации за моральные страдания. Ответчиком выступил собственник железной дороги и грузового поезда, который сбил отца истца. Суд удовлетворил требование сыктывкарца частично: он получит 280 тысяч рублей вместо двух миллионов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отец истца погиб в марте этого года. Он попал под поезд. Суд установил, что ни машинист, ни его помощник не виноваты в смерти мужчины. Тот сам нарушил правила, проходя по железнодорожным путям под носом у поезда. К тому же он игнорировал световые и звуковые сигналы поезда, которые подавал машинист.

При вынесении решения суд учел этот факт, а также несколько статей. В них указывается, что виновник должен компенсировать моральный вред, если он был причинен источником повышенной опасности. Причем, сделать это он должен в любом случае, в независимости от степени вины.

Оценив все доказательства и факты, суд принял решение. Истец получит меньшую компенсацию за моральные страдания, чем рассчитывал.

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