В Сыктывкаре представители «Яндекса» встретились с бастующими таксистами

В Минпроме Коми сегодня, 13 ноября, прошла встреча представителей «Яндекс. Такси» с бастующими водителями. Чиновники министерства предложили службам такси подписать соглашение о работе только с лицензированным перевозчикам. Это приведет к сокращению числа подрабатывающих, увеличению общего количества заказов такси, а самое главное — позволит водителям зарабатывать. Но по словам таксистов, освобождение рынка от нелегалов — это хорошо. Но неплохо бы еще привести в порядок тарифы, установить фиксированную цену с доплатой 15 рублей на каждый километр.

- В ближайшее время будут изданы законы и внесены поправки в региональное законодательство, которые развяжут руки правоохранительным органам в борьбе с нелегальными перевозчиками. Но уже сейчас в Минпроме готовят нормативные акты, которые наведут порядок в сфере такси. Не за горами тотальная эвакуация автомобилей, - сообщают участники встречи.

«Яндекс» предложил запустить в регионе проект «электронного путевого листа» - это IT-проект позволит контролирующим органам видеть фактическое прохождение предрейсовых осмотров в режиме онлайн. Также агрегатор говорит, что нужно создать реестр водителей — при приеме на работу любая диспетчерская будет видеть, есть ли у него лицензия или нет. Также представители компании говорили о тарифах, которые стали камнем преткновения между бастующими и агрегатором.

- Информация о снижении доходов водителей, сотрудничающих с Яндекс. Такси, категорически не соответствует действительности. Мы изменили структуру тарифа так, чтобы водителям было выгодно работать в условиях зимнего дорожного движения. Это сезонная корректировка, они делаются регулярно. В результате за последнюю неделю средний заработок водителей вырос на 10%, число поездок в сервисе растет. Тарифы на услуги такси формирует рынок, в том числе спрос на поездки. Неоправданное повышение тарифов приведет к падению спроса, уменьшению числа поездок, увеличению времени простоя и холостого пробега водителей, в результате они будут зарабатывать меньше. Мы не можем этого допустить. Никаких официальных обращений от протестующих мы не получали и не знаем, работают ли эти люди вообще на заказах сервиса, - говорит пресс-служба «Яндекса».

Между тем, не все водители довольны итогами встречи. Они считают, что несмотря на слова о гибких тарифах и удобной ценовой политике, их интересы агрегатор по-прежнему не учитывает:

- «Яндекс» ссылается на доплаты. Но если водитель не хочет брать дешевые невыгодные заказы, то он теряет свою активность, а значит доплат ему не видать. Много нюансов, которые агрегатор пропускает мимо ушей, - говорят водители.

Напомним, что в Сыктывкаре водители объявили бойкот «Яндекс. Такси» - с 13 по 17 ноября они не будут брать заказы с помощью сервиса крупного агрегатора. С помощью протеста они хотят обратить внимание на свое бедственное положение — работают по 12 часов в день, чтобы выйти в ноль из-за комиссии «Яндекса». «КП-Коми» будет следить за развитием событий.

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