В «Яндекс.Такси» отреагировали на протест водителей в Сыктывкаре

Минпром Коми выступает в роли третейского судьи в споре между сыктывкарскими таксистами и «Яндекс. Такси». Чиновники организовали встречу при министерстве, где собрали все стороны конфликта. На мероприятии выяснилось, в «Яндекс.Такси» еще 23 октября — в день первой протестной акции — повысило тариф для водителей.

В обсуждении приняли участие заместитель руководителя УФАС по Республике Коми Елена Лапицкая, директор по стратегическим проектам «Яндекс» Алексей Федотов, председатель Ассоциации таксомоторных парков Игорь Хвищук и сыктывкарские таксисты.

Представители «Яндекс. Такси» сообщили, что 23 октября в работу сервиса по городу Сыктывкару внесены изменения – повышен тариф. При новом ценообразовании упор был сделан на время, так как зимой скорость передвижения автотранспортных средств сильно замедляется.

Позиция водителей, сотрудничающих с сервисом «Яндекс. Такси» остается неизменной. По их мнению, стоимость поездки должны устанавливать перевозчики, а не диспетчерские службы. Тариф по Сыктывкару необходимо сделать фиксированным – минимум 110 – 120 рублей плюс 15 рублей за каждый последующий километр при протяженности поездки от трех километров.

В завершении стороны договорились взять время для дополнительного изучения ситуации, с учетом высказанных позиций. Повторную встречу планируется провести до конца ноября с привлечением крупнейших таксомоторных парков города

Также участники протеста отмечают, что начавшиеся переговоры — не повод отменять забастовку: 13 ноября водители такси не собираются выходить на работу. Таким образом таксисты хотят повлиять на агрегатор, установивший слишком низкие цены.

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