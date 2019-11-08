2019-11-08T10:16:02+03:00
Общество

В «Яндекс.Такси» отреагировали на протест водителей в Сыктывкаре

Агрегатор еще 23 октября — в день первой протестной акции — повысил тариф для таксистов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото их архива КПФото их архива КПФото: Павел КЛОКОВ
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Минпром Коми выступает в роли третейского судьи в споре между сыктывкарскими таксистами и «Яндекс. Такси». Чиновники организовали встречу при министерстве, где собрали все стороны конфликта. На мероприятии выяснилось, в «Яндекс.Такси» еще 23 октября — в день первой протестной акции — повысило тариф для водителей.

В обсуждении приняли участие заместитель руководителя УФАС по Республике Коми Елена Лапицкая, директор по стратегическим проектам «Яндекс» Алексей Федотов, председатель Ассоциации таксомоторных парков Игорь Хвищук и сыктывкарские таксисты.

Представители «Яндекс. Такси» сообщили, что 23 октября в работу сервиса по городу Сыктывкару внесены изменения – повышен тариф. При новом ценообразовании упор был сделан на время, так как зимой скорость передвижения автотранспортных средств сильно замедляется.

Позиция водителей, сотрудничающих с сервисом «Яндекс. Такси» остается неизменной. По их мнению, стоимость поездки должны устанавливать перевозчики, а не диспетчерские службы. Тариф по Сыктывкару необходимо сделать фиксированным – минимум 110 – 120 рублей плюс 15 рублей за каждый последующий километр при протяженности поездки от трех километров.

В завершении стороны договорились взять время для дополнительного изучения ситуации, с учетом высказанных позиций. Повторную встречу планируется провести до конца ноября с привлечением крупнейших таксомоторных парков города

Также участники протеста отмечают, что начавшиеся переговоры — не повод отменять забастовку: 13 ноября водители такси не собираются выходить на работу. Таким образом таксисты хотят повлиять на агрегатор, установивший слишком низкие цены.

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12 ноября таксисты планируют не выйти на работу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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